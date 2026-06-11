Regionalliga-Aufsteiger präsentiert einen neuen Trainer

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Nach dem historischen Erfolg als Meister der Oberliga hat der RSV Eintracht 1949 die wichtigste Personalie für die neue Spielzeit geklärt. Der ehemalige Profi Thomas Franke übernimmt das Traineramt und soll die Mannschaft in der Regionalliga zum Klassenerhalt führen.

Der RSV Eintracht 1949 stellt die Weichen für die anstehende Premierensaison in der Regionalliga Nordost. Nach dem feierlichen Gewinn der Meisterschaft in der NOFV-Oberliga Süd folgte nun die lang ersehnte Klärung der Trainerfrage. Gestern noch im Urlaub, fand sich der neue Trainer bereits heute zur offiziellen Vertragsunterzeichnung ein. Die organisatorischen Vorbereitungen laufen im Hintergrund bereits mit Hochdruck, um den Verein optimal auf die höhere Spielklasse einzustellen.

Erfahrener Fußballfachmann aus der Region

Mit Thomas Franke gewinnt der Aufsteiger einen Experten, der den regionalen Fußball bestens kennt. Der gebürtige Brandenburger bringt als ehemaliger Profifußballer und erfolgreicher Trainer jede Menge wertvolle Erfahrung an die Seitenlinie. Seine bisherigen Stationen umfassen bekannte Namen wie Energie Cottbus, Dynamo Dresden, Tennis Borussia Berlin sowie den SV Tasmania Berlin. Zuletzt zeichnete er sich als Trainer der TSG Neustrelitz verantwortlich, bevor er nun die Aufgabe in Stahnsdorf übernimmt.

Die langfristigen Pläne der Vereinsführung

Die sportliche Leitung verknüpft mit dieser Personalie eine klare Philosophie für die nähere Zukunft des Klubs. RSV-Vorstand Dr. Castner äußert sich in der Pressemitteilung des Vereins so: „Thomas steht für modernen Fußball, taktische Disziplin, die Förderung junger Talente und eine starke Mannschaftskultur – beste Voraussetzungen, um gemeinsam unseren schlagkräftigen Kader zu formen und weiterzuentwickeln. Mit ihm als jungen, erfolgreichen Trainer an der Seitenlinie wollen wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen: Talente aus unserer Region fördern, Jugend und Herrenbereich enger verzahnen und Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow gemeinsam in der Regionalliga Nordost vertreten. Die Vorbereitungen laufen derzeit mit Hochdruck. Wir merken die Euphorie durch den Aufstieg und sind momentan mit geballter Kraft mit gestandenen und neuen Akteuren dabei, die Aufgaben zu meistern und zum Auftakt der Regionalliga-Saison 26/27 optimal vorbereitet zu sein.“

Fokus auf den angestrebten Klassenerhalt

Der neue Trainer blickt mit viel Respekt, aber auch mit großer Vorfreude auf das bevorstehende Jahr in der neuen Liga. In der Pressemitteilung des Vereins wird Thomas Franke bei seiner heutigen Vorstellung wie folgt zitiert: „Ich freue mich wahnsinnig auf die Aufgabe. Es wird bestimmt nicht einfach, aber wir haben ein junges, motiviertes Team, mit dem wir alles dafür geben werden, die Klasse zu halten. Ich schaue mit großer Freude auf die kommende Regionalligasaison.“