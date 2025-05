Regionalliga-Aufsteiger mit einer wichtigen Entscheidung

Die SG Sonnenhof Großaspach hat nach Maximilian Reule und Antonis Aidonis auch den Vertrag mit Benedikt Landwehr vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Damit bleibt der 24-jährige Außenverteidiger - der in der aktuellen Oberliga-Saison in 23 Spielen in der Startelf stand - auch weiterhin für die Aspacher am Ball.