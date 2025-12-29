Regionalliga-Aufsteiger krönt sich zum Zuschauer-Herbstmeister

Welche Teams der Regionalliga West konnten in der ersten Saisonhälfte besonders viele Fans ins eigene Stadion locken – und bei welchen Mannschaften gibt es noch Luft nach oben. Wir schauen auf die Gründe und Faktoren für hohe Besucherzahlen.

Traditionell haben die Zweitvertretungen der Profi-Mannschaften am wenigstens Zuschauer – so belegen auch zum aktuellen Stand gleich vier U23-Mannschaften die letzten sechs Plätze. Neben der Zweiten vom FC Schalke 04, die mit 289 durchschnittlichen Zuschauern den letzten Platz belegen, sind auch Fortuna Düsseldorf II, Borussia Mönchengladbach II und SC Paderborn II unter den am schlechtesten besuchten Mannschaften. Daneben reihen sich der SC Wiedenbrück sowie der SV Rödinghausen ein, bei denen es aber eher am ausstehenden sportlichen Erfolg liegen dürfte. Davon kann bei den Talenten aus der Knappenschmiede und dem Fohlenstall nicht die Rede sein.

Im grauen Mittelfeld der Zuschauertabelle stehen mit 850 bis guten 950 Besuchern die Sportfreunde Lotte, SSVg Velbert, Reserve vom VfL Bochum sowie die des 1. FC Köln.

Mit Borussia Dortmund II folgt ein großer Schritt auf das Mittelfeld – der BVB steht mit 1700 Zuschauern pro Heimspiel auf dem achten Platz. Damit ist Schwarz-Gelb nur knapp hinter dem FC Gütersloh, der genau wie in der abgelaufenen Regionalliga-Saison bei 1800 Zuschauern liegt, und dem Bonner SC. Der BSC kann im Vergleich zur Aufstiegssaison durchschnittlich 900 Leute mehr in den Sportpark Nord locken – Regionalliga-Fußball scheint der ehemaligen Bundeshauptstadt am Rhein gut zu tun.

Überraschender Spitzenreiter der Zuschauertabelle

Platz vier und fünf gehen an den 1. FC Bocholt und der Wuppertaler SV, mit dem gleichem Zuschauerschnitt. Zwar haben die Schwatten mit 18.700 Fans insgesamt mehr Zuschauer im Stadion am Hünting gehabt, sich sie haben in der laufenden Saison auch ein Heimspiel mehr bestritten. Ein Blick in die Vergangenheit verrät, dass sowohl beim WSV als auch bei den Bocholtern die Anziehungskraft leicht abgenommen hat – die Wuppertaler stehen aktuell aber auch voll im Abstiegskampf und konnten bislang nicht wirklich mit attraktivem Fußball begeistern.

Den Fans in den bestbesuchten Stadien der Regionalliga West wurde einiges geboten. Auf Platz drei der Liste steht der aktuelle Spitzenreiter – Fortuna Köln. Die Fortuna überwintert mit 37 Zählern auf Platz eins und konnte vor heimischem Publikum die Herbstmeisterschaft mit einem 3:0-Sieg über den Wuppertaler SV klar machen. Bei den Kölnern kommen durchschnittlich 2.400 Zuschauer ins Südstadion. Etwas überraschend steht Rot-Weiß Oberhausen nicht an der Spitze der Zuschauertabelle. Mit dem Aufstieg des MSV Duisburg ist ein echter Fan-Gigant nicht mehr in der Regionalliga und der Traditionsverein aus dem Ruhrpott hatte freie Bahn, sich die Zuschauerkrone aufzusetzen. Mit 2.700 Besuchern in den Heimspielen im Stadion am Niederrhein ist der Abstand auf den besten dieser Liste doch vergleichsweise groß.

Zum Zuschauerliebling dürfen sich die Sportfreunde Siegen küren, die in der abgelaufenen Saison den Sprung in die Viertklassigkeit geschafft haben. Die Siegener haben bereits in der Oberliga Westfalen gezeigt, dass sie Potenzial mitbringen – jetzt krönt sich der Aufsteiger mit 3.200 Zuschauern im Schnitt zum Herbstmeister der Fans. Damit ist das Leimbachstadion das meistbesuchteste der gesamten Liga.

Insgesamt haben bislang 223.200 Besucher den Weg in die Stadien der Regionalliga West gefunden – mit einem Schnitt von 1.400 Zuschauern pro Spiel, ist die Liga in einem Tief, dass zuletzt in der Saison 2020/21 unterboten werden konnte.