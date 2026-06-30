Regionalliga-Aufsteiger gibt zehn Abgänge bekannt - und legt nach

Die meisten Stammspieler bleiben Hilden erhalten. – Foto: Marcel Eichholz

Der VfB 03 Hilden steht vor seiner ersten Saison in der Regionalliga West und wird sich auch deshalb in diesem Sommer deutlich verändern. Zehn Akteure haben den Klub verlassen, Zugänge dürfte es vermutlich bis zur Schließung des Transferfensters Anfang September geben. FuPa verschafft euch einen kompakten Überblick.

Der Spielplan dürfte in den nächsten sieben bis zehn Tagen erscheinen, dann kennt Hilden sein Programm und weiß auch, gegen wen der Oberliga-Meister vom Niederrhein sein historisches Auftaktspiel bestreiten darf. Bis dahin muss das neue Trainerduo bestehend aus Philipp Schütz und Antonio Molina einen Umbruch moderieren und eine Mannschaft einschwören. Zehn Akteure sind gegangen, einige neue Spieler haben den Klub bereits erreicht und wurden zuletzt von FuPa vorgestellt. Zumindest die Planungen zwischen den Pfosten dürfte abgeschlossen sein, wie der Sportliche Leiter Manuel Schulz erklärt hat.

Als Aufsteiger, das zeigt die Regionalliga jede Saison, muss man auch auf Opportunitäten und damit kurzfristige Wechselmöglichkeiten hoffen. So verlor Hilden beispielsweise im Vorjahr mit Calvin Mockschan (2024/25: 14 Tore, zwölf Vorlagen) spät im August noch einen Schlüsselspieler an die SSVg Velbert. Der Offensivspieler konnte in Velbert direkt eine gute Rolle (29 Spiele, fünf Tore, vier Vorlagen) spielen.