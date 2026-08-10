Regionalliga-Aufreger: Rücktritt in Vilzing & Fehlstart des Meisters!

Konsternierter Blick: Club U23-Coach Andreas Wolf musste gegen Buchbach die dritte Niederlage im dritten Spiel mit ansehen. – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

Die DJK Vilzing hat am vergangenen Samstag auch ihr drittes Spiel gewonnen und damit einen tollen Saisonstart hingelegt. Der 1:0-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth II geriet allerdings schon kurz nach Abpfiff zur Randnotiz. Denn für alle völlig überraschend verkündete Coach Thorsten Kirschbaum seinen Rücktritt - und erwischte den Verein damit auf dem kalten Fuß. "Die Entwicklung hat uns völlig unerwartet getroffen", gab Abteilungsleiter Roland Dachauer unumwunden zu Protokoll. Binnen weniger Wochen haben damit der Kapitän - Felix Weber zog es bekanntlich kurzfristig zum TSV 1860 - und der Cheftrainer den Verein verlassen. Zwei Hiobsbotschaften, die erst einmal verdaut werden müssen im Chamer Vorort... Wo es Kirschbaum möglicherweise hinzieht und wie es kurzfristig in Vilzing weitergeht in den kommenden Tagen - >>>Hier geht`s zum ausführlichen Lagebericht der Oberpfälzer Kollegen!

Auch die Mannschaft wurde von den Ereignissen überrascht, wie Führungsspieler Paul Grauschopf erzählt: "Wir hatten nichts geahnt! Aber ich denke, auch für Thorsten kam das sehr überraschend. Klar war es zunächst ein kleiner Schock, aber ich würde es als positiven Schock bezeichnen. Ich bin mir sicher, dass es niemanden gibt, der deshalb sauer ist oder ihm das nicht gönnt. Als junger Trainer spielt man doch immer mit dem Gedanken, den Schritt in den Profibereich zu machen. Deshalb ist das völlig legitim und nachvollziehbar und wir wünschen ihm alles Gute." Dass sich nach Weber nun auch Kirschbaum verabschiedet hat, kommentiert Grauschopf wie folgt: "Freilich waren das für unser Spiel prägende Figuren, aber immer noch Einzelpersonen. Ich denke, als Kollektiv wirft uns das nicht um. Auch der Verein ist so gefestigt, dass uns das sowohl als Mannschaft als auch im Umfeld nicht aus der Bahn schmeißen wird."

Und wer wird nun neuer Trainer in Vilzing? Diese Frage interessiert die Fußballfreunde in ganz Ostbayern. Dass in diesem Zusammenhang freilich auch immer wieder der Name Josef "Beppo" Eibl fällt, ist naheliegend. Der 39-jährige Niederbayer führte die DJK in die Regionalliga, nach vier erfolgreichen Jahren war für den Lehrer im Sommer 2025 am Huthgarten Schluss. Der FC Bayern lockte, wo Eibl in der Saison 2025/26 als Co-Trainer bei der U23 tätig war. Doch seit Saisonende ist er ohne Engagement. Zudem lebt Eibl unweit von Vilzing in der Nähe von Straubing. Aufgrund seiner Vorgeschichte kennt er die Gegebenheiten in Vilzing wahrscheinlich wie kein Zweiter und bräuchte keine Eingewöhnungszeit. Zu dieser Phase sicherlich ein gutes Argument...Ob Eibl allerdings für eine zweite Amtszeit zur Verfügung stehen würde und ob das überhaupt im Sinne des Vereins wäre, ist noch nicht bekannt. Die DJK gibt verständlicherweise keine Wasserstandsmeldungen diesbezüglich heraus. In den kommenden Tagen werden erst einmal die Köpfe zusammengesteckt. Wer auch immer das Traineramt am Huthgarten übernimmt, die DJK Vilzing ist mittlerweile eine geschätzte Adresse in der Regionalliga. Und mit Ex-Profi Thorsten Kirschbaum haben die Oberpfälzer die Messlatte hoch gelegt.

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Auf die Meisterfeier folgt der Kater! "Wir machen keinen Hehl daraus, von der Ergebnissen her hatten wir uns das ganz anders vorgestellt", betont U23-Teammanager Thomas Hüttner. Drei Spiele, drei Niederlagen lautet die ernüchternde Bilanz nach der berauschenden Vorsaison. Wobei auch klar ist: Das Heimspiel am Freitag gegen Buchbach hätten die jungen "Clubberer" niemals verlieren dürfen. "Wir waren über 85 Minuten die spielbestimmende Mannschaft, haben es aber trotz zahlreicher Chancen nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Und das hat der Gegner in der Nachspielzeit gnadenlos bestraft", so Hüttner.



Von Krisenstimmung ist man am Valznerweiher aber dennoch weit entfernt. "Wir sind wahrlich nicht so naiv zu glauben, dass es einfach so weiterläuft wie in der vergangenen Saison. Unsere junge Mannschaft befindet sich in einem Lernprozess. Zudem waren zuletzt immer wieder einige Akteure in der Vorbereitung der Profis dabei. In den kommenden Wochen wird sich ein fester Kader bei uns herauskristallisieren. Dann wird sich das wieder einspielen. Es wird kein Selbstläufer werden, wir müssen hart arbeiten, aber ich bin sicher, dass wir unsere Punkte wieder holen werden", erklärt Hüttner abschließend.