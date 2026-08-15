Regionalliga-Aufreger: Großer Wirbel um Burghausens Toptalent

Es war das Tuschelthema schlechthin am Freitagabend im flatbuy-stadion an der Liebigstraße: Der SV Wacker Burghausen hat sein Toptalent Moritz Leitner für das Heimspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg aus dem Kader gestrichen! Tatsächlich stand der 19-Jährige, der mit drei Treffern in drei Partien sozusagen der bisherige Shootingstar in der Regionalliga Bayern ist, nicht auf dem Spielberichtsbogen.
Der stark gestartete SV Wacker kassierte gegen die "Schwabenritter" überraschend die erste Niederlage der Saison. Vor dem Hintergrund der Unruhe hinter den Kulissen aber vielleicht dann gar nicht so überraschend...
Was war passiert? Die Münchner "Abendzeitung" hatte als Erste darüber berichtet: Moritz Leitner soll auf Anweisung der Vereinsverantwortlichen aus dem Kader gestrichen worden sein, weil er seinen im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag nicht frühzeitig zu den vom SV Wacker angebotenen Konditionen verlängern möchte. Leitner liegen Angebote aus dem Profibereich vor. Seine Teamkollegen sollen sich daraufhin mit ihm solidarisiert haben. Angeblich stand sogar im Raum, die Partie gegen Schwaben Augsburg zu boykottieren. Dazu kam es nicht, aber nach Spielende verweigerten die Akteure Interviews.
Wenig verwunderlich schlägt der Fall im Wacker-Kosmos hohe Wellen. Die Fans sind irritiert - vorsichtig ausgedrückt - und haben Fragen. Bislang hat der Verein nicht öffentlich zu der Causa Stellung bezogen. Auf FuPa-Nachfrage erklärt Geschäftsführer Andreas Huber: "Wir werden uns zu dem Thema aktuell nicht öffentlich äußern. Vereinsintern werden wir nun darüber beratschlagen, und wenn es etwas zu veröffentlichen gibt, werden wir damit an die Öffentlichkeit gehen."
Der gebürtige Niederbayer Moritz Leitner aus Pfarrkirchen im Rottal, seit der U13 beim SV Wacker, war in den ersten Partien der Senkrechtstarter in Burghausen und machte mit drei Toren und zwei Vorlagen nachdrücklich auf sich aufmerksam. Die Qualitäten des Offensivmanns, der im Juli erst 19 Jahre alt geworden ist, sind natürlich auch den Spähern der höherklassigen Klubs nicht entgangen. Erst im April hatte der SV Wacker verkündet, dass das Eigengewächs eine Chance in der ersten Mannschaft erhält und hatte Leitner mit einem Ein-Jahres-Vertrag ausgestattet.