Regionalliga-Aufreger: Großer Wirbel um Burghausens Toptalent Moritz Leitner (19) wurde im Heimspiel gegen Schwaben Augsburg aus dem Kader gestrichen +++ Die Hintergründe von Mathias Willmerdinger · 15.08.2026, 18:00 Uhr · 0 Leser

Ein Talent im Fokus: Moritz Leitner (in weiß) war am Freitagabend das Gesprächsthema Nummer eins, obwohl er gar nicht auf dem Platz stand. – Foto: Mike Megapix

Es war das Tuschelthema schlechthin am Freitagabend im flatbuy-stadion an der Liebigstraße: Der SV Wacker Burghausen hat sein Toptalent Moritz Leitner für das Heimspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg aus dem Kader gestrichen! Tatsächlich stand der 19-Jährige, der mit drei Treffern in drei Partien sozusagen der bisherige Shootingstar in der Regionalliga Bayern ist, nicht auf dem Spielberichtsbogen.

Der stark gestartete SV Wacker kassierte gegen die "Schwabenritter" überraschend die erste Niederlage der Saison. Vor dem Hintergrund der Unruhe hinter den Kulissen aber vielleicht dann gar nicht so überraschend...



Was war passiert? Die Münchner "Abendzeitung" hatte als Erste darüber berichtet: Moritz Leitner soll auf Anweisung der Vereinsverantwortlichen aus dem Kader gestrichen worden sein, weil er seinen im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag nicht frühzeitig zu den vom SV Wacker angebotenen Konditionen verlängern möchte. Leitner liegen Angebote aus dem Profibereich vor. Seine Teamkollegen sollen sich daraufhin mit ihm solidarisiert haben. Angeblich stand sogar im Raum, die Partie gegen Schwaben Augsburg zu boykottieren. Dazu kam es nicht, aber nach Spielende verweigerten die Akteure Interviews.





Wenig verwunderlich schlägt der Fall im Wacker-Kosmos hohe Wellen. Die Fans sind irritiert - vorsichtig ausgedrückt - und haben Fragen. Bislang hat der Verein nicht öffentlich zu der Causa Stellung bezogen. Auf FuPa-Nachfrage erklärt Geschäftsführer Andreas Huber: "Wir werden uns zu dem Thema aktuell nicht öffentlich äußern. Vereinsintern werden wir nun darüber beratschlagen, und wenn es etwas zu veröffentlichen gibt, werden wir damit an die Öffentlichkeit gehen."



