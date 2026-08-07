Regionalliga: Aue geht mit Rückenwind in Heimspiel gegen Preussen

– Foto: Johannes Schmidt

Drei Spiele, sieben Punkte und Rang vier: Der FC Erzgebirge Aue ist ordentlich in die Regionalliga Nordost gestartet. Nach einem dramatischen Heimsieg gegen den BFC Dynamo richtet sich der Blick nun auf das Heimspiel am Sonntag gegen den BFC Preussen.

Der FC Erzgebirge Aue hat sich in den ersten drei Saisonspielen eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Nach dem 3:3 zum Auftakt gegen die VSG Altglienicke folgten ein 2:0-Auswärtssieg beim SV Tasmania Berlin und zuletzt ein emotionaler 3:2-Heimerfolg gegen den BFC Dynamo. Mit sieben Punkten belegt Aue derzeit den vierten Tabellenplatz.

Der Saisonstart gegen die VSG Altglienicke hatte bereits gezeigt, dass die Mannschaft Rückschläge wegstecken kann. Nach einem Eigentor von Lennart Czyborra ging Aue früh in Führung, geriet anschließend jedoch mit 1:2 in Rückstand. Tim Luis Maciejewski gelang noch vor der Pause der Ausgleich, ehe Marcel Bär per Foulelfmeter die erneute Führung erzielte. Kurz vor Schluss musste Aue jedoch noch den Treffer zum 3:3 hinnehmen und sich mit einem Punkt begnügen.

Souverän in Berlin und spät gegen Dynamo

Beim SV Tasmania Berlin zeigte sich die Mannschaft anschließend deutlich stabiler. Patrick Kapp traf bereits in der neunten Minute zur Führung und machte mit seinem zweiten Tor kurz vor Schluss den 2:0-Auswärtssieg perfekt.

Am vergangenen Spieltag wartete mit dem BFC Dynamo die nächste Herausforderung. Devin Angleberger brachte Aue in Führung, Ludwig Bölke glich wenig später aus. Kurz vor der Pause traf Linus Queißer zum 2:1, ehe Rufat Dadashov nach dem Seitenwechsel erneut ausglich. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, sorgte Tim Luis Maciejewski in der 90. Minute mit dem 3:2 für den umjubelten Siegtreffer und drei wichtige Punkte.

Heimspiel gegen einen unbekannten Gegner

Nun wartet am vierten Spieltag der BFC Preussen. Die Begegnung wird am Sonntag um 14 Uhr im Erzgebirgsstadion angepfiffen, Schiedsrichter ist Chris Rauschenberg. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften. Während Aue mit sieben Punkten auf Rang vier steht, reist der BFC Preussen als Tabellen-15. mit einem Punkt an.

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue BFC Preussen BFC Preussen 14:00 live PUSH

Trainer erwartet kompakten Gegner

Trainer Khvicha Shubitidze rechnet mit einer Partie, die den vergangenen Begegnungen ähnelt. Nach seiner Einschätzung wird der BFC Preussen aus einer kompakten Grundordnung agieren und vor allem auf schnelle Konter setzen. Er erwartet keine Mannschaft, die das Spiel über Ballbesitz bestimmen will, sondern einen Gegner, der zielstrebig nach Ballgewinnen den Weg nach vorne sucht.

Entscheidend werde deshalb sein, im Defensivverbund aufmerksam zu agieren und gegnerische Angriffe möglichst früh zu unterbinden. Ziel sei es, dem Gegner erst gar nicht die Möglichkeit zu geben, bis an den Strafraum vorzudringen.