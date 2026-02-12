 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Regionalliga: Auch das 6. Spiel ist nun abgesagt

Regionalliga Nord: Die Übersicht auf die Nachholpartien.

In der Regionalliga Nord waren für das kommende Wochenende sechs Nachholspiele angesetzt. Allerdings gibt es schon eine Absagenflut, denn es sind bereits alle sechs Begegnungen witterungsbedingt abgesagt.

Sa., 14.02.2026, 15:30 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93
SSV Jeddeloh
SSV JeddelohJeddeloh
Abgesagt

So., 15.02.2026, 14:00 Uhr
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
Abgesagt

