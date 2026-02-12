Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Regionalliga: Auch das 6. Spiel ist nun abgesagt
Regionalliga Nord: Die Übersicht auf die Nachholpartien.
In der Regionalliga Nord waren für das kommende Wochenende sechs Nachholspiele angesetzt. Allerdings gibt es schon eine Absagenflut, denn es sind bereits alle sechs Begegnungen witterungsbedingt abgesagt.
