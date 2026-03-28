Regionalliga-Angebote - Czapp arbeitet am nächsten Karriereschritt

Der 36-jährige Przemyslaw Czapp war über 20 Jahre Trainer beim Sportclub Verl und feierte mit der 2. Mannschaft grandiose Erfolge. Zunächst führte er die U21 erstmals von der Landesliga in die Westfalenliga, wo in der zweiten Saison der Durchmarsch in die Oberliga Westfalen gelang. In der Debütsaison im Amateuroberhaus sicherte sich die jüngste Mannschaft der Liga unter Czapp, der seit Ende des vergangenen Jahres die A-Lizenz besitzt, den souveränen Klassenerhalt.
Nachdem Czapp im September 2025 seinen Rücktritt zum Saisonende beim Oberligisten SC Verl II bekanntgegeben hatte, kam es überraschend im Januar 2026 zur vorzeitigen Trennung, da die Verler Verantwortlichen den zuvor ernannten Nachfolger Robert Mainka frühzeitig ins Amt heben wollten. Mit mäßigem Erfolg kann man heute konstatieren. Nach nur einem Sieg aus sieben Partien im laufenden Kalenderjahr ist die junge Verler Truppe im Abstiegskampf angekommen, nachdem Czapp diese im gesicherten Mittelfeld hinterlassen hatte.
Czapp ist derweil auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und steht in Verhandlungen mit mehreren Vereinen auf gehobenem Niveau in der Schnittstelle zum Profifußball.
In den vergangenen Jahren konnte sich Czapp einen hervorragenden Ruf für strukturierte und nachhaltige Arbeit erarbeiten. Der 36-Jährige war ein wichtiger Baustein der rasanten Entwicklung der U21 und konnte entsprechende Impulse setzen. Angesichts dieser Kombination aus Erfahrung im Profifußball beim SC Verl, dem Erfolg im leistungsorientierten U23-Bereich und moderner Trainerarbeit überrascht es nicht, dass das Interesse groß ist.
Der ambitionierte Coach wird nach FuPa-Informationen bei mehreren Clubs aus den Regionalligen West und Südwest als möglicher Kandidat für die Position als Cheftrainer gehandelt. Darüber hinaus hat auch ein Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligisten ein Auge auf den A-Lizenz-Inhaber geworfen.
Bei zwei Clubs laufen konkrete Verhandlungen. Eine finale Entscheidung steht allerdings noch aus. Es bleibt spannend, welcher Verein sich am Ende die Dienste von Czapp sichern wird. Dessen Wunsch ist es, sich bei der Entscheidung noch ein bisschen Zeit nehmen zu können, weil diese reiflich überlegt sein muss.
„Es gibt aktuell richtig spannende Gespräche mit sehr interessanten Vereinen. Mir ist wichtig, dass Konzept, Philosophie, Entwicklungsmöglichkeiten und vor allem die sportliche Perspektive zusammenpassen. Ich habe richtig Lust auf eine neue Aufgabe – die Gespräche sind sehr konstruktiv. Weiteres wird sich in der nächsten Zeit zeigen. Dem SC Verl drücke ich die Daumen und verfolge den Club weiterhin intensiv", so Czapp.