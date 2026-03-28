Regionalliga-Angebote - Czapp arbeitet am nächsten Karriereschritt

Der 36-jährige Przemyslaw Czapp war über 20 Jahre Trainer beim Sportclub Verl und feierte mit der 2. Mannschaft grandiose Erfolge. Zunächst führte er die U21 erstmals von der Landesliga in die Westfalenliga, wo in der zweiten Saison der Durchmarsch in die Oberliga Westfalen gelang. In der Debütsaison im Amateuroberhaus sicherte sich die jüngste Mannschaft der Liga unter Czapp, der seit Ende des vergangenen Jahres die A-Lizenz besitzt, den souveränen Klassenerhalt.

Nachdem Czapp im September 2025 seinen Rücktritt zum Saisonende beim Oberligisten SC Verl II bekanntgegeben hatte, kam es überraschend im Januar 2026 zur vorzeitigen Trennung, da die Verler Verantwortlichen den zuvor ernannten Nachfolger Robert Mainka frühzeitig ins Amt heben wollten. Mit mäßigem Erfolg kann man heute konstatieren. Nach nur einem Sieg aus sieben Partien im laufenden Kalenderjahr ist die junge Verler Truppe im Abstiegskampf angekommen, nachdem Czapp diese im gesicherten Mittelfeld hinterlassen hatte.

Czapp ist derweil auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und steht in Verhandlungen mit mehreren Vereinen auf gehobenem Niveau in der Schnittstelle zum Profifußball.