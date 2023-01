Regionalliga an der Wallrafstraße

Frauenfußball ist auch in Deutschland eine der am schnellsten wachsenden Sportarten, nicht zuletzt dank der Erfolge der Nationalmannschaft und der Vereinsmannschaften. In über 400 Ligen nehmen rund 4.500 Mannschaften teil.

Am Sonntag bietet sich Fußballfans der Region eine einmalige Gelegenheit. Auf dem Kunstrasen an der Wallrafstraße testen die Regionallisten VfL Bochum 1848 und TSV Schott Mainz die Form. Beide Teams haben in ihren Ligen den Aufstieg im Blick: Während der VfL im Westen 3 Punkte von der Tabellenführung entfernt ist, liegt der TSV im Südwesten lediglich einen Zähler hinter Platz 1. Die Meisterinnen der Regionalliga steigen jeweils in die 2. Bundesliga auf.