Regionalliga am Sonntag: WSV gegen S04, Bocholt in Paderborn

Der WSV braucht Punkte im Abstiegskampf. – Foto: Jochen Classen

Dem Vernehmen nach würde die U23 des FC Schalke 04 wohl nicht den Aufstieg in die 3. Liga stemmen wollen. Nichtsdestotrotz wird das Team von Jakob Fimpel naturgemäß die bestmögliche Tabellenplatzierung anstreben, so winkt nach dem Sonntag der Sprung in die Top drei. Gegen den Wuppertaler SV reichte es im Hinspiel noch für einen knappen 1:0-Sieg. Gerrit Wegkamp erzielte damals den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit. Dem WSV droht unterdessen ein besonders unangenehmer Abstiegskampf,. da die direkte Konkurrenz zuletzt besonders fleißig punktete. Ein Erfolgserlebnis gegen die Knappen käme somit überaus gelegen.

Die U-Mannschaft von Borussia Dortmund würde wiederum sehr wohl den Gang in die 3. Liga antreten, sollte er auch sportlich erfolgen. Weitere Ausrutscher dürfte sich der BVB dafür wohl aber nicht mehr leisten, der Punkterückstand auf Tabellenführer Fortuna Köln ist bereits auf 15 Zähler angewachsen. Gegen den VfL Bochum II ist die Borussia sicher Favorit, muss die vorhandene Qualität aber auch abrufen.

Gleiches gilt besonders für den 1. FC Bocholt, der wie kaum ein zweites Team in der Liga den eigenen Ansprüchen hinterherläuft. Auch der Trainerwechsel zu René Lewejohann hat noch nicht für die erhoffte Initialzündung gesorgt. Derzeit müssen die Schwatten sogar wieder den tabellarischen Blick nach unten wagen. Insbesondere, wenn gegen den SC Paderborn II die Negativserie nicht gestoppt wird.