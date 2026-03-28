Regionalliga am Samstag: Fortuna Köln kann weiter marschieren

Wie am Freitag steigen auch zur angestammten Regelspielzeit zwei Partien während der Länderspielpause. Tabellenführer Fortuna Köln kann sich gegen Fortuna Düsseldorf II ein noch größeres Polster anfressen. Dahinter könnte der FC Gütersloh mit einem Sieg gegen den Bonner SC einen Sprung im Tableau machen.
Die Kölner spielten in der Anfangsphase eigentlich gut mit, die Siegerländer stachen nach einem schönen Spielzug aber zuerst. Ömer Tokac legte dem durchstartenden David Kammerbauer Richtung Grundlinie in den Lauf. Der chippte den Ball ins Zentrum, wo Kevin Goden zur Führung einnickte (12.). Darüber hinaus taten sich beide Seiten recht schwer, es fehlte der finale Punch vor dem Tor. Dustin Willms kam dem schon ganz nah, traf jedoch nur den Pfosten (32.). Kurz vor der Pause waren die Domstädter dann doch noch an der Reihe. Über einen langen Ball war Bernie Lennemann auf und davon. Dieser behielt den Kopf oben und legte quer auf Fynn Schenten, der den Ball locker über die Linie drückte (45.).
Im zweiten Durchgang erhöhten die Gäste die Schlagzahl konnten sich aber nicht belohnen. Kurz vor Schluss servierten die Sportfreunde dem eingewechselten Safyan Toure den Siegtreffer auf dem Silbertablett. Der Offensivmann ließ Marcel Johnen bereits stehen, traf dann aber nur das Außennetz (90.). Die ausgelassene Möglichkeit sollte sich rächen: Malik Hodroj feuerte mit seinem Abschluss in der Nachspielzeit die Gastgeber zum späten Lucky Punch
Sportfreunde Siegen – 1. FC Köln II 2:1
Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, Florian Mayer, David Kammerbauer, Jan-Luca Rumpf, Malik Hodroj, Georgios Mavroudis, Hamza Saghiri, Arif Güclü (76. Paul-Philipp Besong), Ömer Tokac, Dustin Willms (69. Elsamed Ramaj), Kevin Goden - Trainer: Boris Schommers
1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Yannick Mausehund, Marvin Ajani (80. David Fürst), Luc Dabrowski, Mikail Özkan, Fayssal Harchaoui, Etienne Borie, Luca Dürholtz, Bernie Lennemann, Nilas Yacobi, Fynn Schenten (62. Safyan Touré) - Trainer: Evangelos Sbonias
Schiedsrichter: Yannick Sager (Dortmund) - Zuschauer: 3552
Tore: 1:0 Kevin Goden (12.), 1:1 Fynn Schenten (45.+3), 2:1 Malik Hodroj (90.+2)
Die Chance auf einen Befreiungsschlag ließ der SVR im Westfalen-Duell liegen. Besonders beim ersten Gegentreffer von Leon Demaj stellten sich die Gäste besonders ungeschickt an. Aus rund 30 Metern wurde der gefährlichste Angreifer des Gegners kaum angegangen, zog in Anbetracht noch näher in Richtung Strafraum und legte den Ball von dort mustergültig ins Eck (18.). In der zweiten Hälfte platzierte Max Ritter einen verlängerten Einwurf punktgenau per Kopf in die Maschen. (61.). Demajs zweiter Treffer - diesmal per Strafstoß - machte schlussendlich den Deckel auf die Partie.
VfL Sportfreunde Lotte – SV Rödinghausen 3:0
VfL Sportfreunde Lotte: Luca Böggemann, Denis Milic, Fabian Rüth, Jonas Kehl, Louis Hiepen, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch, Luca Horn, Kaan Kurt, Max Ritter, Leon Demaj - Trainer: Fabian Lübbers
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Tim Corsten, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter, Maxim Gresler, Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Marius Bauer, Eduard Probst - Trainer: Lars Fleischer
Tore: 1:0 Leon Demaj (18.), 2:0 Max Ritter (61.), 3:0 Leon Demaj (79. Handelfmeter)
28. Spieltag
04.04.26 Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt
04.04.26 Sportfreunde Siegen - Borussia Mönchengladbach II
04.04.26 VfL Sportfreunde Lotte - VfL Bochum II
04.04.26 SV Rödinghausen - SSVg Velbert
04.04.26 Borussia Dortmund II - SC Fortuna Köln
04.04.26 FC Schalke 04 II - Bonner SC
04.04.26 1. FC Köln II - Fortuna Düsseldorf II
04.04.26 SC Wiedenbrück - FC Gütersloh
05.04.26 SC Paderborn 07 II - RW Oberhausen
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