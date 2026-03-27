Regionalliga am Freitag: Köln in Siegen, Rödinghausen gegen Lotte

Siegen misst sich mit Kölns U21. – Foto: Marco Bader

Besonders den Bonner SC hat die Flut der Spielabsagen zum Rückrundenauftakt mehrfach getroffen. So war der BSC bereits schon unter der Woche im Aufsteigerduell mit dem VfL Bochum II im Einsatz und ist am Samstag (14 Uhr) auch gegen den FC Gütersloh gefordert. Beide Teams können die Partie grundsätzlich ohne wesentlichen Erfolgsdruck angehen. Für den FC Gütersloh ist nach einer bislang dürftigen Rückrunde die Hoffnung auf den Drittliga-Aufstieg inzwischen weite Ferne gerückt.

Bei Fortuna Köln sieht die Welt wiederum komplett anders aus. Die Domstädter stehen mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze und könnten im Nachholspiel gegen Fortuna Düsseldorf II den nächsten Meilenstein zur Rückkehr ins dritte Fußballoberhaus legen. Pikante Nebengeschichte: Die ursprüngliche Absage der Partie stieß seinerzeit auf großen Unmut bei den Kölnern, die in ihren Vereinsmedien auch einen Zusammenhang zu der damals ersatzgeschwächten Ersten Mannschaft in den Raum warfen.

Bereits am Freitag duellieren sich die Tabellennachbarn Sportfreunde Siegen und 1. FC Köln II. Der SV Rödinghausen hofft sich im Westfalen-Duell mit den Sportfreunden Lotte ein kleines Polster auf die Abstiegszone zu verschaffen.