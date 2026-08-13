Regionalliga als Sprungbrett: Urbich oder Scobel sind keine Zufälle Jan Urbich trifft nach seiner Leihe von Borussia Mönchengladbach zu Eintracht Braunschweig direkt doppelt - und zeigt den Wert der Regionalliga. Das gilt auch für Piet Scobel, der beim 1. FC Nürnberg durchstartet. von André Nückel · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Vorbild Jan Urbich - ein Werdegang zum Erfolg. – Foto: IMAGO / Christian Schroedter

Nach einem Spieltag sollte man vorsichtig sein. Gerade im Fußball werden aus guten 90 Minuten schnell große Erzählungen gemacht. Trotzdem lohnt sich der Blick auf Jan Urbich. Der 22-Jährige wurde von Borussia Mönchengladbach an Eintracht Braunschweig verliehen - und traf beim 6:1-Auswärtssieg beim 1. FC Magdeburg direkt doppelt.

Für Braunschweig war es ein Traumstart, für Urbich ein perfektes Bewerbungsschreiben. Der Angreifer stand am 1. Spieltag der 2. Bundesliga in der Startelf, erzielte das 2:0 und 3:0 und wurde sofort zu einer der Geschichten des Auftakts. Geht es auch nur ansatzweise so weiter, kann diese Leihe für alle Seiten wertvoll werden.