Regionalliga als Sprungbrett: Urbich oder Scobel sind keine Zufälle

Nach einem Spieltag sollte man vorsichtig sein. Gerade im Fußball werden aus guten 90 Minuten schnell große Erzählungen gemacht. Trotzdem lohnt sich der Blick auf Jan Urbich. Der 22-Jährige wurde von Borussia Mönchengladbach an Eintracht Braunschweig verliehen - und traf beim 6:1-Auswärtssieg beim 1. FC Magdeburg direkt doppelt.
Für Braunschweig war es ein Traumstart, für Urbich ein perfektes Bewerbungsschreiben. Der Angreifer stand am 1. Spieltag der 2. Bundesliga in der Startelf, erzielte das 2:0 und 3:0 und wurde sofort zu einer der Geschichten des Auftakts. Geht es auch nur ansatzweise so weiter, kann diese Leihe für alle Seiten wertvoll werden.
Vor allem zeigt der Fall Urbich aber auch, was die Regionalliga (West) leisten kann. Urbich kam im vergangenen Sommer von Kickers Offenbach zur U23 von Borussia Mönchengladbach. Dort schlug er sofort ein. In 20 Spielen erzielte er 14 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Das war kein Zufall, sondern ein klarer Entwicklungsschritt.
Urbich war für die Regionalliga irgendwann vielleicht schon zu weit, für die Bundesliga aber noch nicht fest eingeplant. Genau in diesem Zwischenraum entstehen oft die spannendsten Wege. Borussia verlängerte seinen Vertrag bis 2029 und verlieh ihn in die 2. Bundesliga. Dort soll er nun zeigen, ob er den nächsten Schritt gehen kann.
Dass das funktionieren kann, hat der erste Spieltag zumindest angedeutet. Urbich bringt Körper, Tiefe, Abschlussqualität und ein Gespür für Räume mit. All das hat er in der Regionalliga bereits gezeigt. Nun muss er es eine Etage höher bestätigen.
Für die Regionalliga West ist sein Weg ein gutes Signal. Die Liga wird häufig als hartes Pflaster beschrieben, manchmal auch als Sackgasse für Talente. Urbich zeigt das Gegenteil. Wer dort auffällt, wer konstant liefert und sich im Männerfußball behauptet, kann sich für höhere Aufgaben empfehlen. Eine vergleichbare Entwicklung nimmt beim 1. FC Nürnberg aktuell der Hamburger Stürmer Piet Scobel - mehr hier.
Natürlich braucht es dafür den richtigen Verein, den richtigen Zeitpunkt und einen Plan. Bei Borussia Mönchengladbach passte Vieles zusammen. Urbich bekam Spielzeit in der U23, sammelte Tore, durfte sogar drei kurze Einsätze bei den Profis sammeln und geht nun über Braunschweig den nächsten Schritt.
Das ist genau der Weg, den Regionalliga-Klubs jungen Spielern anbieten können: keine Wohlfühlausbildung ohne Widerstände, sondern echte Prüfungen gegen erfahrene Gegenspieler, enge Plätze, Drucksituationen und körperliche Duelle.
Urbich ist deshalb nicht nur eine schöne Auftaktgeschichte der 2. Bundesliga. Er ist auch ein Beispiel dafür, wie wertvoll die Regionalliga als Bühne sein kann. Das zählt auch für Noel Futkeu, amtierender Torschützenkönig der 2. Bundesliga, Yassine Bouchama, Durchstarter mit Preußen Münster und zuletzt Leistungsträger im Unterhaus, oder Marius Bülter und Sven Michel, die über Jahre gezeigt haben, was sie drauf haben, sind für jeden jungen Fußballer weitere Belege dafür, dass die Karriere in der Regionalliga noch lange nicht zu Ende sein muss.