Regionalliga-Akteur wechselt zu seinen Brüdern in die Landesliga

Der frühere Westfalenligist (2014-22) spielt als Aufsteiger eine gute Saison in der Landesliga 1, die mit dem Kreispokal-Sieg hätte gekrönt werden können. Doch am Donnerstagabend verlor der Traditionsverein überraschend beim Bezirksligisten SC Vlotho durch ein frühes Gegentor mit 0:1 und verpasste den Finaleinzug.

Markus Esko stand von Sommer 2022 bis März 2025 beim FC Gütersloh unter Vertrag und absolvierte 37 Regionalliga-Partien (5 Tore) sowie 25 Spiele (4 Tore) in der Oberliga-Meister-Saison 2022/23. Kürzlich war es zur Vertragsauflösung gekommen, da der Offensivmann auch in der Icon League, einem Hallen-Kleinfeldfußball-Format, mitspielen möchte. Dies hatte der FCG abgelehnt. Nach seiner Ausbildung beim SV Rödinghausen waren vorherige Stationen die 2. Mannschaft des SVR (Westfalenliga) sowie der FC Preußen Espelkamp (Westfalenliga).

Trainer Tim Daseking hatte mit dem „brutal schnellen und im eins-gegen-eins starken Spieler“ schon in Rödinghausen und Espelkamp zusammengearbeitet und sagt gegenüber der Lokalpresse "Neue Westfälische": „Markus arbeitet in Bad Salzuflen und möchte auch in der Icon League spielen, weshalb er den Aufwand für die Regionalliga nicht mehr betreiben kann und in Gütersloh ausgeschieden ist. Markus hätte sicherlich andere Möglichkeiten gehabt, doch dass er bei uns mit seinen Brüdern Erik und Artur zusammen spielen kann, ist sicherlich eine besondere Geschichte. Für Herford ist Markus Esko ein Glücksfall, der uns auf ein anderes sportliches Niveau bringen kann und unsere sportlichen Ambitionen unterstreicht."