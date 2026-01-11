Regionalliga-Abstiegskampf: Hertha 03 setzt ein Zeichen

Der 22-Jährige soll das zentrale Mittelfeld verstärken und dem Team im Kampf um den Klassenerhalt zusätzliche Stabilität geben. Günay bringt zudem Berliner Erfahrung mit: In der Vergangenheit steht er bereits bei Viktoria Berlin unter Vertrag und sammelt dort Spielpraxis auf hohem Niveau.

Der Tabellenletzte der Regionalliga Nordost mit bislang nur einem Dreier präsentiert seinen ersten Neuzugang für die Rückrunde. Mit Diren Günay wechselt ein zentraler Mittelfeldspieler vom Greifswalder FC an den Siebenendenweg

Vereinspräsident Kamyar Niroumand zeigt sich zufrieden mit der Verpflichtung und verweist neben den sportlichen Qualitäten auch auf die Persönlichkeit des Neuzugangs. Günay überzeuge den Verein sowohl durch seine Spielintelligenz als auch durch sein Auftreten.

Auch der Spieler selbst blickt optimistisch auf seine neue Aufgabe. Die Rückkehr nach Berlin sei für ihn ein wichtiger Schritt, unter anderem um sein Studium fortzusetzen. Zudem genieße Hertha 03 Zehlendorf unabhängig von der aktuellen Tabellenlage einen guten Ruf in der Hauptstadt, erklärt Günay.

Mit dem Transfer setzt Hertha 03 frühzeitig ein Zeichen für die Rückrunde und rüstet sich gezielt im zentralen Mittelfeld für die kommenden Aufgaben.

