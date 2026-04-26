Regionalliga-Abstieg von Velbert und WSV immer wahrscheinlicher

WSV und Velbert zittern. – Foto: Jochen Classen

Der SV Rödinghausen hätte beinahe den sportlichen Abstieg der SSVg Velbert und des Wuppertaler SV aus der Regionalliga West so gut wie besiegelt, doch trotz 2:0-Führung reichte es am Ende nur zu einem 3:3 gegen den FC Schalke 04 U23. Das hilft den Bergischen Klubs aber nur bedingt, wenngleich der "Joker" Fortuna Düsseldorf im Rennen bleibt.

Die Ostwestfalen führten gegen S04 am Sonntag mit 2:0, holten am Ende nach Rückstand aber immerhin noch ein 3:3. Der Ausgleich für Rödinghausen fiel wenige Minuten vor dem Abpfiff, was nach dem Spielverlauf sicherlich doch noch die Moral begünstigt. Velbert hat vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, beim WSV sind es schon fünf Punkte. Das Problem: Die Zeit rennt davon, beide Niederrhein-Klubs spielen nur noch dreimal. Rivale Rödinghausen misst sich noch mit dem 1. FC Köln II, Schlusslicht SC Wiedenbrück und SC Paderborn II - alles machbare Aufgaben, während das Restprogramm der beiden Abstiegskandidaten durchaus schwieriger einzuschätzen ist.

Auch Fortuna Düsseldorf tankt plötzlich wieder Selbstvertrauen

Bekanntlich kann Rang 16 in der Regionalliga West, auf dem steht derzeit Velbert, doch noch zum Klassenerhalt reichen, sollte Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga absteigen. Das hätte dann zur Folge, dass die U23 aus der Regionalliga und die Oberliga absteigen müsste und gesetzt erster Absteiger wäre. Doch auch F95 hat in der 2. Liga plötzlich wieder gewonnen und kann neuen Mut im Abstiegskampf schöpfen.