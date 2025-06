Regionalliga-Absteiger setzt weiter auf Kontinuität

Der 1. Göppinger SV, der nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest in der neuen Saison in der Oberliga Baden-Württemberg spielen wird, setzt weiter auf Kontinuität im Kader und freut sich, die Vertragsverlängerung mit Luca Piljek bekanntzugeben. Der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag beim GSV verlängert und wird damit in seine fünfte Saison im Dress der Rot-Schwarzen gehen.