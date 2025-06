Regionalliga-Absteiger präsentiert einen neuen Trainer

Der 1. Göppinger SV stellt die Weichen für die neue Saison und hat mit Mario Klotz einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 40-Jährige tritt damit die Nachfolge von Gianni Coveli an, der den GSV über elf Jahre hinweg sehr erfolgreich als Cheftrainer prägte und künftig weiterhin als Geschäftsführer Sport für die sportliche Ausrichtung verantwortlich ist.

Vom Aufstiegstrainer zum GSV – die Stationen von Mario Klotz

Mario Klotz begann seine Trainerlaufbahn als Co-Trainer beim FSV 08 Bissingen. Anschließend übernahm er die Verantwortung als Cheftrainer bei der TSG Backnang, bevor er im Januar 2024 zum FC 08 Villingen wechselte. Dort führte er das Team zur Meisterschaft in der Oberliga Baden-Württemberg und damit zum Aufstieg in die Regionalliga Südwest – ein bemerkenswerter Erfolg innerhalb kürzester Zeit. Nach einem schwierigen Saisonverlauf und einer Negativserie im Herbst 2024 trennten sich die Wege von Klotz und dem FC 08 Villingen im November desselben Jahres. Seit Januar 2025 nimmt er am DFB-A-Lizenz-Lehrgang teil, den er im Herbst 2025 abschließen wird.