Regionalliga-Absteiger gibt gleich 16 Abgänge bekannt Bei Altona 93 nimmt der personelle Umbruch konkrete Formen an. Der AFC hat 16 Spieler verabschiedet, die den Aufstieg und die anschließende Regionalliga-Saison mitgestaltet haben. von red · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

Rasmus Tobinski mit Dreierpack gegen Lohne. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Bei Altona 93 kommt es nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord zu einem großen personellen Umbruch. Der Verein hat am Montag gleich 16 Spieler verabschiedet, die in der kommenden Saison nicht mehr zum Kader an der Adolf-Jäger-Kampfbahn gehören werden.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Auf der Liste stehen Deniz Hasan Yilmaz, Moritz Grosche, Keenon Erfurth, Elmin Mekic, Marcell Sobotta, Nils Brüning, Abdul Saibou, Josh Redfield, Rasmus Tobinski, Stephan Wemakor, Philip Stefaniuk, Emmanuel Appiah, Nikolas Wulf, Moritz Göttel, Michel Dorow und Emmanuel Ntsiakoh. Zwei der besten Torschützen verlassen den AFC Besonders schwer wiegen die Abschiede von Tobinski und Göttel. Tobinski absolvierte alle 34 Regionalliga-Partien und erzielte acht Treffer und legte gleich 14 Treffer auf. Göttel war erst im Winter nach Altona gewechselt, kam in 14 Einsätzen aber noch auf sechs Tore. Damit verliert der AFC zwei seiner gefährlichsten Angreifer der vergangenen Saison.

Auch mehrere Spieler, die bereits am Aufstieg beteiligt waren, verlassen den Klub. Altona bedankte sich bei den Abgängen dafür, dass sie nicht nur den Sprung in die Regionalliga gefeiert, sondern auch das Abenteuer in der vierthöchsten Spielklasse gemeinsam mit dem Verein bestritten hätten. Ihre neuen Ziele nannte der AFC zunächst nicht. Neuaufbau für die Oberliga nimmt Formen an Nach dem direkten Wiederabstieg muss Altona seinen Kader für die Oberliga Hamburg neu zusammensetzen. Erste Zugänge hat der Verein bereits präsentiert. Unter anderem wechselt Evailton Braima Martins Fernandes vom Pokalfinalisten SC Vorwärts-Wacker Billstedt an die AJK - mehr hier.