Regionalliga-Absteiger gibt gleich 13 Abgänge bekannt Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord steht die U23 des FC St. Pauli vor einem großen Umbruch. Gleich 13 Spieler verlassen die jungen Kiezkicker. von red · Heute, 21:21 Uhr · 0 Leser

Viele Abgänge beim FC St. Pauli. – Foto: Imago Images

Bei der U23 des FC St. Pauli beginnt nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord der erwartbare Umbruch. In der kommenden Saison treten die jungen Kiezkicker in der Oberliga Hamburg an - und werden dort mit einem deutlich veränderten Kader an den Start gehen. Gleich 13 Spieler verlassen die zweite Mannschaft des FCSP.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der Klub verabschiedet Kenan Aydin, Isma Baraze, Muhammad Dahaba, Nikky Goguadze, Jamel Gramberg, Julius Grunwald, Max Herrmann, Kevin Jendrzej, Thieß Mahnel, Adem Podrimaj, Calvin Rahr, Rijad Smajic und Bennet Winter. Für viele von ihnen endet damit eine prägende Zeit im Nachwuchs- und Herrenbereich des Vereins. Mehrere Spieler mit langer FCSP-Vergangenheit Besonders bei einigen Namen wird deutlich, wie tief die Verbindung zum Klub war. Dahaba und Gramberg verbrachten jeweils mehr als zehn Jahre beim FC St. Pauli und durchliefen sämtliche Juniorenmannschaften. Auch Jendrzej war lange Teil des Vereins, nachdem er vor rund acht Jahren nach Hamburg gekommen war.

Winter und Baraze wechselten vor knapp fünf Jahren zur U17 des FC St. Pauli und arbeiteten sich später bis in den Herrenbereich vor. Gerade diese Wege zeigen, welche Rolle die U23 im Übergang zwischen Nachwuchs- und Erwachsenenfußball einnimmt: Spieler sollen sich dort entwickeln, Spielpraxis sammeln und den nächsten Schritt vorbereiten. Neuaufstellung für die Oberliga Der Abstieg verändert nun die Rahmenbedingungen. Nach Jahren in der Regionalliga muss St. Pauli II künftig in der Oberliga Hamburg antreten. Für eine U23-Mannschaft bedeutet das nicht nur einen sportlichen Einschnitt, sondern auch eine neue Kaderstruktur. Einige Spieler werden den nächsten Schritt bei anderen Vereinen suchen, andere Plätze müssen durch neue Talente besetzt werden.