Regionalliga-Absteiger: ETV und Todesfelde im Fokus

FC St. Pauli II und SV Todesfelde erhalten viele Stimmen. – Foto: IMAGO / Claus Bergmann

Der Start der Regionalliga Nord rückt näher - und damit beginnt nicht nur das Rennen um die oberen Plätze. Auch der Kampf um den Klassenerhalt verspricht Spannung. FuPa fragt deshalb vor dem ersten Spieltag: Welche Teams steigen in der Saison 2026/27 ab?

Dass der ETV in der Umfrage ganz oben steht, überrascht nur bedingt. Der Klub ist über die Relegation in die Regionalliga gekommen und hat im Sommer einen großen personellen Umbruch durchgemacht. Viele Spieler verließen den Verein, zahlreiche Zugänge kamen hinzu. Genau solche Konstellationen sorgen vor einer Saison oft für Skepsis.

Dahinter folgt SV Todesfelde mit 107 Stimmen und 61,8 Prozent. Auf den weiteren Plätzen landen FC St. Pauli II mit 67 Stimmen, HSC Hannover mit 66 Stimmen, FSV Schöningen mit 54 Stimmen sowie Bremer SV und SV Atlas Delmenhorst mit jeweils 50 Stimmen. Weil bis zu vier Antworten möglich waren, ergeben die Prozentwerte kein klassisches 100-Prozent-Bild, sondern zeigen die Häufigkeit der Nennungen.

Für den ETV ist die Lage damit früh interessant: Die öffentliche Erwartung ist kritisch, der erste Eindruck war schwierig, das nächste Spiel kann aber direkt eine Antwort liefern.

Sportlich ist der Start ebenfalls anspruchsvoll. Das Auftaktspiel beim Hamburger SV II wurde auf den 21. August verlegt, der erste Einsatz am 2. Spieltag ging beim SC Weiche Flensburg 08 mit 2:5 verloren. Schon am Mittwoch wartet nun das Heimspiel gegen FSV Schöningen - also ausgerechnet gegen ein Team, das in der Umfrage ebenfalls häufig genannt wurde.

Todesfelde liefert Spektakel statt Beruhigung

Todesfelde wurde in der Umfrage ebenfalls massiv genannt. 107 Stimmen sind ein klares Signal, dass viele FuPaner dem Team eine schwere Saison zutrauen. Nach zwei Spieltagen ist das Bild allerdings wild statt eindeutig. Zum Auftakt gewann Todesfelde ein spektakuläres 6:4 gegen den FC St. Pauli II, anschließend folgte ein 3:3 gegen SV Werder Bremen II.

Sieben Tore, drei Punkte, aber auch sieben Gegentreffer: Todesfelde liefert bislang genug Unterhaltung, aber noch keine defensive Beruhigung. Für die Abstiegsfrage ist das spannend, weil solche Spiele zeigen, dass Qualität nach vorne vorhanden ist. Gleichzeitig bleibt die Frage, ob diese Art Fußball über eine ganze Regionalliga-Saison trägt.

St. Pauli II und HSC Hannover früh im Blick

Auch St. Pauli II steht in der Wahrnehmung der FuPaner unter Druck. 67 Stimmen und 38,7 Prozent bedeuten Platz drei der Umfrage. Der Start passt zunächst zu dieser Skepsis: Auf das 4:6 bei Todesfelde folgte ein 0:1 gegen den Bremer SV. Zwei Spiele, null Punkte, zehn Gegentore in Summe - das ist ein schwieriger Auftakt für die U23.

HSC Hannover wurde von 66 Teilnehmenden genannt. Nach dem spektakulären 4:4 gegen BSV Kickers Emden gab es am 2. Spieltag ein 0:2 bei Hannover 96 II. Auch hier bleibt die Einordnung offen, aber die ersten Ergebnisse liefern zumindest keinen schnellen Gegenbeweis zur Umfrage.

Norderstedt und Atlas mit anderem Startbild

Interessant ist der Blick auf zwei Teams aus dem Mittelfeld der Abstimmungswerte. FC Eintracht Norderstedt erhielt 25 Stimmen und liegt damit bei 14,5 Prozent. Nach zwei Spieltagen ist die Mannschaft von Özden Kocadal noch ungeschlagen, aber auch noch ohne Sieg: 2:2 gegen Atlas Delmenhorst, 1:1 bei Schöningen.

Atlas selbst wurde mit 50 Stimmen deutlich häufiger genannt, startete aber ordentlich: 2:2 in Norderstedt, dann 2:0 gegen VfB Lübeck. Auch der Bremer SV, ebenfalls mit 50 Stimmen genannt, reagierte nach dem 0:3 gegen Hannover 96 II mit einem 1:0 beim FC St. Pauli II.

Genau deshalb bleibt die Umfrage vor allem ein Stimmungsbild. Sie zeigt, welche Teams vor oder zu Beginn der Saison besonders kritisch gesehen werden. Die ersten zwei Spieltage haben aber schon gezeigt, dass einzelne Eindrücke schnell kippen können.

Die meistgenannten Teams der Umfrage

Eimsbütteler TV: 119 Stimmen, 68,8 Prozent

SV Todesfelde: 107 Stimmen, 61,8 Prozent

FC St. Pauli II: 67 Stimmen, 38,7 Prozent

HSC Hannover: 66 Stimmen, 38,2 Prozent

FSV Schöningen: 54 Stimmen, 31,2 Prozent

Bremer SV: 50 Stimmen, 28,9 Prozent

SV Atlas Delmenhorst: 50 Stimmen, 28,9 Prozent

FC Eintracht Norderstedt: 25 Stimmen, 14,5 Prozent

Dahinter folgen unter anderem SSV Jeddeloh mit 15 Stimmen, SC Weiche Flensburg 08 mit acht Stimmen sowie Hamburger SV II, VfB Lübeck, VfB Oldenburg und BSV Kickers Emden mit jeweils sechs Stimmen. Am seltensten wurden Hannover 96 II, SV Drochtersen/Assel und Werder Bremen II genannt.

Die Botschaft der FuPaner ist damit klar: Besonders die Aufsteiger und einige U23-Teams stehen unter Beobachtung. Ob daraus am Ende tatsächlich der Abstiegskampf entsteht, wird sich erst über Wochen zeigen. Der 3. Spieltag liefert schon die nächsten Hinweise.





3. Spieltag

Di., 11.08.26 19:00 Uhr VfB Lübeck - VfB Oldenburg

Mi., 12.08.26 18:00 Uhr Bremer SV - 1. FC Phönix Lübeck

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Eimsbütteler TV - FSV Schöningen

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr HSC Hannover - SV Atlas Delmenhorst

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr SV Werder Bremen II - SC Weiche Flensburg 08

Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - BSV Kickers Emden

Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SSV Jeddeloh - FC St. Pauli II

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr Hamburger SV II - SV Todesfelde

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - Hannover 96 II