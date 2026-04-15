 2026-04-15T05:02:58.337Z

Allgemeines

Regionalliga ab 17 Uhr im Ticker: Gladbach - BVB, Lotte - Schalke

In der Regionalliga West stehen am Mittwoch Nachholspiele an: Borussia Dortmund gastiert zum U23-Duell bei Borussia Mönchengladbach, der FC Schalke 04 II reist zu Sportfreunde Lotte.

von André Nückel · Heute, 11:03 Uhr · 0 Leser
S04 kann Dritter werden.
S04 kann Dritter werden. – Foto: Sven Hanisch

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Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
SF Lotte

Ab 17 Uhr rollt am Mittwoch der Ball in der Regionalliga West, zwei Nachholspiele stehen auf dem Programm: Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund kämpfen im U23 um Rang drei, auf den auch der FC Schalke 04 II schielt. S04 gastiert bei Sportfreunde Lotte, wohl aber erst ab 18 Uhr.

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Liveticker: Borussia Mönchengladbach II - Borussia Dortmund II

Heute, 17:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
17:00live

Zwischen Borussia Mönchengladbach II und Borussia Dortmund II geht es um mehr als nur drei Punkte. Die Dortmunder belegen aktuell Rang drei und haben sich zuletzt stabilisiert, während die Gladbacher mit einem Erfolg nach Punkten gleichziehen könnten.

Für beide Teams ist die Partie richtungsweisend im Rennen um die vorderen Plätze. Dortmund hat die Möglichkeit, den Vorsprung auf die Konkurrenz auszubauen, während Mönchengladbach den Anschluss an die Top drei herstellen will. Die Konstellation verspricht ein Duell auf Augenhöhe, in dem Details entscheidend sein dürften.

>>> Liveticker Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund - jeweils U23

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Liveticker: Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II

Heute, 18:00 Uhr
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
18:00live

Auch im Spiel zwischen Sportfreunde Lotte und FC Schalke 04 II steht viel auf dem Spiel. Schalke gehört weiterhin zum erweiterten Verfolgerkreis und benötigt Punkte, um den Abstand nach oben nicht größer werden zu lassen.

Lotte hingegen bewegt sich im gesicherten Mittelfeld, könnte mit einem Erfolg aber näher an die obere Tabellenhälfte heranrücken. Für Schalke wird es darauf ankommen, die eigene Qualität auf den Platz zu bringen, während Lotte auf eine kompakte Struktur und Umschaltmomente setzen dürfte.

>>> Liveticker Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II

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Der nächste Spieltag der Regionalliga West

30. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr 1. FC Köln II - SC Fortuna Köln
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - 1. FC Bocholt
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - SV Rödinghausen
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - SSVg Velbert
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Bonner SC
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - FC Gütersloh
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - RW Oberhausen
So., 19.04.26 16:00 Uhr Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach II

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