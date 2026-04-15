Regionalliga ab 17 Uhr im Ticker: Gladbach - BVB, Lotte - Schalke

Zwischen Borussia Mönchengladbach II und Borussia Dortmund II geht es um mehr als nur drei Punkte. Die Dortmunder belegen aktuell Rang drei und haben sich zuletzt stabilisiert, während die Gladbacher mit einem Erfolg nach Punkten gleichziehen könnten.

Für beide Teams ist die Partie richtungsweisend im Rennen um die vorderen Plätze. Dortmund hat die Möglichkeit, den Vorsprung auf die Konkurrenz auszubauen, während Mönchengladbach den Anschluss an die Top drei herstellen will. Die Konstellation verspricht ein Duell auf Augenhöhe, in dem Details entscheidend sein dürften.

Auch im Spiel zwischen Sportfreunde Lotte und FC Schalke 04 II steht viel auf dem Spiel. Schalke gehört weiterhin zum erweiterten Verfolgerkreis und benötigt Punkte, um den Abstand nach oben nicht größer werden zu lassen.

Lotte hingegen bewegt sich im gesicherten Mittelfeld, könnte mit einem Erfolg aber näher an die obere Tabellenhälfte heranrücken. Für Schalke wird es darauf ankommen, die eigene Qualität auf den Platz zu bringen, während Lotte auf eine kompakte Struktur und Umschaltmomente setzen dürfte.