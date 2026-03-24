Regionalliga ab 15 Uhr am Dienstag: Nachholspiele stehen an

Schalke II spielt um 15 Uhr. – Foto: Imago Images

Der FC Schalke 04 reist mit seiner U23 am Dienstag schon mittags zum SC Paderborn II, denn in der Regionalliga West steht ab 15 Uhr ein Nachholspiel an. Allzu viele Zuschauer dürfte es folglich nicht geben. Weil die Schalker zuletzt alles andere als konstant unterwegs waren, bleibt der Angriff auf die Tabellenspitze und Fortuna Köln aus. Die Ostwestfalen haben dagegen die Chance, den Klassenerhalt so gut wie unter Dach und Fach zu bringen.

Dieses Ziel verfolgen am Mittwoch zwei weitere Teams: Der formstarke VfL Bochum II gastiert zum Aufsteiger-Duell beim Tabellennachbarn Bonner SC. Beide Teams können den Tabellenkeller deutlich distanzieren, brauchen dafür aber natürlich die Punkte.

Wie die Spiele verlaufen, könnt ihr im Regionalliga-Ticker von FuPa verfolgen.