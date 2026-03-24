 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Regionalliga ab 15 Uhr am Dienstag: Nachholspiele stehen an

In der Regionalliga West stehen in dieser Woche zwei Nachholspiele auf dem Programm: Der FC Schalke 04 gastiert zum Zweiteliga-Reserven-Duell beim SC Paderborn, der formstarke VfL Bochum II muss zum Bonner SC.

von André Nückel · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Schalke II spielt um 15 Uhr.
Schalke II spielt um 15 Uhr. – Foto: Imago Images

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Regionalliga West
Schalke 04 II
SC Paderborn 07 II
Bonner SC
VfL Bochum II

Der FC Schalke 04 reist mit seiner U23 am Dienstag schon mittags zum SC Paderborn II, denn in der Regionalliga West steht ab 15 Uhr ein Nachholspiel an. Allzu viele Zuschauer dürfte es folglich nicht geben. Weil die Schalker zuletzt alles andere als konstant unterwegs waren, bleibt der Angriff auf die Tabellenspitze und Fortuna Köln aus. Die Ostwestfalen haben dagegen die Chance, den Klassenerhalt so gut wie unter Dach und Fach zu bringen.

Dieses Ziel verfolgen am Mittwoch zwei weitere Teams: Der formstarke VfL Bochum II gastiert zum Aufsteiger-Duell beim Tabellennachbarn Bonner SC. Beide Teams können den Tabellenkeller deutlich distanzieren, brauchen dafür aber natürlich die Punkte.

Wie die Spiele verlaufen, könnt ihr im Regionalliga-Ticker von FuPa verfolgen.

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Liveticker: SC Paderborn II - FC Schalke 04 II

Heute, 15:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
15:00live

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Liveticker: Bonner SC - VfL Bochum II

Morgen, 19:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
19:00live

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Der nächste Spieltag der Regionalliga West

28. Spieltag
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - VfL Bochum II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SSVg Velbert
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - SC Fortuna Köln
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Bonner SC
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - FC Gütersloh
So., 05.04.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - RW Oberhausen

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