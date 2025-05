Regionalliga A-, B- und C-Junioren: Welche Teams wollen dabei sein?

U19 RL NO

Am heutigen Freitag, dem 2. Mai 2025, 15 Uhr endete die Frist für die Einreichung der Zulassungsunterlagen für den Spielbetrieb der A-Junioren, B-Junioren und C-Junioren der Regionalliga Nordost in der Saison 2025/26. Die nachfolgend aufgeführten Vereine haben die Unterlagen fristgerecht eingereicht. Es folgt nun die Prüfung durch den NOFV und die eventuelle Erteilung von Bedingungen und Auflagen. Die endgültige Entscheidung, welche Vereine die Zulassung erhalten, trifft das Präsidium, auf Vorschlag des Jugendausschusses, anlässlich seiner Tagung voraussichtlich am 25.06.2025.