Regionalliga, 3. Spieltag: Wer wahrt die weiße Weste?

Wegweisende Partie in Bayreuth



Wohin geht der Weg der SpVgg Bayreuth in dieser Saison? Auf den glücklichen 2:1-Sieg im Eröffnungsspiel in Ansbach folgte die deutliche 1:5-Heimklatsche gegen Illertissen. Am Dienstag war mal wieder früh Schluss im Pokal. "Die Jungs haben im Pokalspiel gegen Ansbach gezeigt, dass sie Fußball spielen können. Jetzt heißt es gegen Aschaffenburg einfach, die herausgespielten Chancen zu verwerten und vorne die Tore zu erzielen. Dann bin ich mir auch sicher, dass wir am Freitag die drei Punkte einfahren werden und ein Erfolgserlebnis haben. Wichtig ist mir nur, dass wir ein wenig Geduld haben, das wünsche ich mir auch von unseren Fans und den Außenstehenden. Wir wissen, wir haben ein junges Team und einen kleinen Umbruch und von daher ist es jetzt einfach wichtig, sich gedulden zu können. Die Zeit wird zeigen, dass es der richtige Weg ist, den wir eingeschlagen haben", appelliert Bayreuths Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba. Verletzt pausieren müssen derzeit wichtige Akteure wie Ben Fischer, Thomas Winklbauer, Tobias Weber und Lucas Zahaczewski. Kapitän Edwin Schwarz absolvierte im Pokal gegen Ansbach immerhin schon wieder einen Kurzeinsatz.



Die Gäste aus Aschaffenburg konnten am Dienstag im Pokal ein Erfolgserlebnis verbuchen, doch lange Zeit war`s eine zähe Angelegenheit gegen den Landesligisten DJK Hain. In der Liga steht die Viktoria nun schon unter Druck, die ersten beiden Partien gingen nämlich verloren.

Kickers vor hoher Auswärsthürde in Buchbach: Bleibt die Weste weiß?



Unter dem neuen Coach Marc Reitmaier konnten die Würzburger Kickers wie erhofft eine Euphorie im Umfeld erzeugen. Zum Heimauftakt kamen knapp 3.000 Zuschauer an den Dallenberg, trotz schlechter Wetterprognosen. Mit zwei Siegen im Rücken reisen die "Rothosen" nun am Freitag gen Süden zum TSV Buchbach. "Die Buchbacher sind in der Vorsaison zurecht Vizemeister geworden und sind gerade auch für ihre Heimstärke bekannt. Eine homogene Mannschaft, die zudem nach Standards brandgefährlich ist. Unser Vorteil ist, dass der komplette Kader die Gegebenheiten in Buchbach kennt, auch ich kenne die Gegebenheiten in Buchbach. Wir wissen also, was auf uns zukommt und stellen uns dementsprechend darauf ein. In erster Linie wollen wir aber unsere Stärken, die wir uns in den vergangenen Wochen erarbeitet haben, auf den Platz bringen", so Kickers-Coach Marc Reitmaier, der bis auf Liam Omore aller Voraussicht nach alle Mann an Bord haben wird. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem angeschlagenen Spielmacher Eroll Zajnullahu.

