Regionalliga: 3. Saisonsieg für den Greifswalder FC?

– Foto: Imago Images

Der Greifswalder FC steht vor dem nächsten Spiel in der Regionalliga Nordost. Nach der 1:3-Niederlage gegen die VSG Altglienicke geht es am Samstag zum BFC Preussen ins Preussenstadion. Für Greifswald bietet sich somit die nächste Gelegenheit, auf den Rückschlag vom vergangenen Freitag zu reagieren.

Der vergangene Spieltag endete für den Greifswalder FC mit einer bitteren 1:3-Niederlage gegen die VSG Altglienicke. Vor 1836 Zuschauern im Volksstadion musste Greifswald am Freitagabend den nächsten Rückschlag hinnehmen. Die Partie begann um 19 Uhr und entwickelte sich nach dem ersten Treffer zu einem emotionalen Auf und Ab.

In der 22. Minute traf Jonas Nietfeld zur 1:0-Führung für die VSG Altglienicke. Greifswald musste damit früh einem Rückstand hinterherlaufen. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nur sechs Minuten später fiel der Ausgleich.

Kroll-Thiel sorgt für den Ausgleich

In der 28. Minute erzielte Colin Kroll-Thiel das 1:1. Der Greifswalder FC hatte damit den Rückstand zunächst beantwortet und die Partie wieder ausgeglichen. Doch die Freude über den Ausgleich währte nur kurz.

Hartl schlägt erneut zu

Bereits in der 32. Minute ging die VSG Altglienicke wieder in Führung. Jonas Hartl erzielte das 2:1. Greifswald lag damit erneut zurück und musste sich gegen den erneuten Rückstand stemmen. Das Spiel blieb bis in die Schlussphase offen, doch der Ausgleich sollte nicht mehr fallen.

Späte Entscheidung durch Nietfeld

Vier Minuten vor dem Ende machte Jonas Nietfeld seinen zweiten Treffer des Abends. In der 86. Minute erzielte er das 3:1 für die VSG Altglienicke. Damit war die Niederlage des Greifswalder FC besiegelt. Nach dem Schlusspunkt blieb für Greifswald die Enttäuschung über eine Partie, in der auf den Ausgleich zunächst die erneute Führung des Gegners und schließlich die späte Entscheidung folgten.

Jetzt wartet der BFC Preussen

Viel Zeit, sich mit der Niederlage aufzuhalten, bleibt dem Greifswalder FC nicht. Am Samstag, 15. August 2026, steht bereits der fünfte Spieltag der Regionalliga Nordost an. Gegner ist der BFC Preussen. Die Partie beginnt um 14 Uhr im Preussenstadion.

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen Greifswalder FC Greifswald 14:00 PUSH

Ausgeglichene Duelle

Die bisherigen Duelle mit den Preussen versprechen auch für die anstehende Partie Spannung. Am 5. April 2026 trennten sich beide Mannschaften in der Regionalliga Nordost mit 0:0, bereits am 3. Oktober 2025 hatte es in Greifswald ein 1:1 gegeben. Zwei weitere Ergebnisse reichen dabei von einem 5:2-Heimsieg des Greifswalder FC am 15. November 2008 bis zur 1:5-Niederlage beim BFC Preussen am 16. Mai 2009. In jener Saison trafen sich die beiden Mannschaften noch in der NOFV-Oberliga Nord. Die Gesamtbilanz spricht knapp für Greifswald: Drei Siege stehen zwei Unentschieden und einer Niederlage gegenüber.