Regionalliga: 18-Jähriger verstärkt den RSV Eintracht 1949

Der RSV Eintracht 1949 hat für die Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost Ali Kasola verpflichtet. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Berliner Landesligisten TSV Mariendorf 1897 nach Stahnsdorf. Der Deutsch-Ghanaer bringt trotz seines jungen Alters bereits die Erfahrung aus 41 Einsätzen in der Berlin-Liga mit.

In der Saison 2025/2026 absolvierte Kasola 28 Spiele für den TSV Mariendorf 1897 in der Berlin-Liga. Dabei erzielte er sieben Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Bereits in der Spielzeit 2024/2025 war er für den Verein elfmal in der Berlin-Liga im Einsatz.

Vor seinem Wechsel zum TSV Mariendorf 1897 spielte Kasola in der U19 des FC Viktoria Berlin. In der Regionalliga Nordost kam er in der Saison 2024/2025 auf zwei Einsätze und erzielte dabei ein Tor.





Weitere Neuzugänge

Neben Ali Mohammed Kasola hat der RSV Eintracht 1949 weitere personelle Veränderungen für die Saison 2026/2027 vorgenommen. Neu nach Stahnsdorf wechseln Felix Güldner (1. FC Magdeburg II), Caua Belizario (MSV Neuruppin), Isma Baraze Adam (FC St. Pauli II), Linus Löffler (SV Babelsberg 03) und Ernes Smailovic (FC Hertha 03).





Abgänge

Den RSV Eintracht 1949 verlassen mehrere Spieler. Muratcan Mert Yatkiner, Leon Hellwig, Dominik Kruska, Liam Brenn, Till Plumpe, Luca Krüsemann, Matthias Steinborn, Louis Samson und Saheed Mustapha wechseln zum FC Hertha 03. Fabian Seeger schließt sich dem SC Staaken an, während Giso Koschembahr zu Großziethen wechselt.