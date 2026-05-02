Regionalliga: 1:8! Buchbach erlebt Debakel – Haching spät geschockt

Debakel für Buchbach! Justin von der Hitz (7., 31.), Tino Kusanovic (22.), Ayoub Chaikhoun (47.), Uche Obiogumu (66.), Fabian Menig (71.), Ben Hagmeyer (76.), Joel Skowronek (82.) – der 1. FC Nürnberg II ließ beim 8:1 gegen den TSV Buchbach vor 220 Zuschauern aber mal überhaupt nichts anbrennen. Josue M'bila gelang zwischenzeitlich der Anschlusstreffer zum 3:1. Nach dem Seitenwechsel schnürten die Nürnberger jedoch das Ergebnis konsequent weiter – Buchbach blieb ohne weitere Gegenwehr.

1. FC Nürnberg II – TSV Buchbach 8:1

1. FC Nürnberg II: Robin Lisewski, Fabian Menig, Tobias Heß (69. Noel Kaiser), Khalid Abu El Haija (53. Leo Eberle), Pascal Fuchs, Benedikt Kirsch (57. Ben Hagmeyer), Ayoub Chaikhoun (63. Joel Skowronek), Justin von der Hitz, Moritz Wiezorrek, Eliyah Rau, Tino Kusanovic (63. Uche Obiogumu) - Trainer: Andreas Wolf

TSV Buchbach: Marcel Brinkmann, Benedikt Orth, Philipp Walter, Samed Bahar, Alexander Mehring (46. Philipp Zimmerer), Marinus Erber (46. Reza Sakhi Zada), Tobias Heiland, Sammy Ammari, Tobias Stoßberger, Romeo Ivelj (71. Andreas Hirtlreiter), Josue M'bila (76. Erwin Ndombe)

Schiedsrichter: Johannes Hamper (Katschenreuth) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Justin von der Hitz (7.), 2:0 Tino Kusanovic (22.), 3:0 Justin von der Hitz (31.), 3:1 Josue M'bila (34.), 4:1 Ayoub Chaikhoun (47.), 5:1 Uche Obiogumu (66.), 6:1 Fabian Menig (71.), 7:1 Ben Hagmeyer (76.), 8:1 Joel Skowronek (82.)