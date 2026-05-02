Regionalliga: 1:8! Buchbach erlebt Debakel – Haching spät geschockt

Die Spvgg Unterhaching traf nach dem Aufstiegsverzicht im Heimspiel auf den FC Memmingen. Tabellenführer Nürnberg II empfing den TSV Buchbach. Außerdem: VfB Eichstätt gegen Viktoria Aschaffenburg.
Wie schlägt sich Haching nach dem Aufstiegsverzicht? Nicht erfolgreich! Vor 2125 Zuschauern in Unterhaching gingen die Gäste aus Memmingen durch Rufus Roth in der 36. Minute in Führung. Simon Skarlatidis stellte den Ausgleich für die SpVgg in der 57. Minute her. Als ein Remis bereits greifbar schien, traf Einwechselspieler Philipp Kirsamer in der 89. Minute zum 1:2-Endstand für den FC Memmingen. Unterhaching geht leer aus, die Gäste reisen mit drei Punkten im Gepäck zurück nach Memmingen.
SpVgg Unterhaching – FC Memmingen 1:2
SpVgg Unterhaching: Erion Avdija, Manuel Stiefler, Nils Ortel (31. Wesley Krattenmacher), Andy Breuer, Alexander Winkler, Christoph Ehlich, Simon Skarlatidis, Mike Gevorgyan, Tim Hannemann (84. Richard Meier), Jeroen Krupa (72. Cornelius Pfeiffer), Moritz Müller - Trainer: Sven Bender
FC Memmingen: Dominik Dewein, Jakob Gräser, David Bauer, Kim-Bryan Paschek, Rufus Roth, Lukas Rietzler, Timo Schmidt, Fabian Lutz, Luan Fusaro (65. Philipp Kirsamer), Pascal Maier (77. Luis Vetter), David Günes (82. Constantin Kresin) - Trainer: Matthias Günes
Schiedsrichter: Christopher Knauer (Isling) - Zuschauer: 2125
Tore: 0:1 Rufus Roth (36.), 1:1 Simon Skarlatidis (57.), 1:2 Philipp Kirsamer (89.)
Debakel für Buchbach! Justin von der Hitz (7., 31.), Tino Kusanovic (22.), Ayoub Chaikhoun (47.), Uche Obiogumu (66.), Fabian Menig (71.), Ben Hagmeyer (76.), Joel Skowronek (82.) – der 1. FC Nürnberg II ließ beim 8:1 gegen den TSV Buchbach vor 220 Zuschauern aber mal überhaupt nichts anbrennen. Josue M'bila gelang zwischenzeitlich der Anschlusstreffer zum 3:1. Nach dem Seitenwechsel schnürten die Nürnberger jedoch das Ergebnis konsequent weiter – Buchbach blieb ohne weitere Gegenwehr.
1. FC Nürnberg II – TSV Buchbach 8:1
1. FC Nürnberg II: Robin Lisewski, Fabian Menig, Tobias Heß (69. Noel Kaiser), Khalid Abu El Haija (53. Leo Eberle), Pascal Fuchs, Benedikt Kirsch (57. Ben Hagmeyer), Ayoub Chaikhoun (63. Joel Skowronek), Justin von der Hitz, Moritz Wiezorrek, Eliyah Rau, Tino Kusanovic (63. Uche Obiogumu) - Trainer: Andreas Wolf
TSV Buchbach: Marcel Brinkmann, Benedikt Orth, Philipp Walter, Samed Bahar, Alexander Mehring (46. Philipp Zimmerer), Marinus Erber (46. Reza Sakhi Zada), Tobias Heiland, Sammy Ammari, Tobias Stoßberger, Romeo Ivelj (71. Andreas Hirtlreiter), Josue M'bila (76. Erwin Ndombe)
Schiedsrichter: Johannes Hamper (Katschenreuth) - Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Justin von der Hitz (7.), 2:0 Tino Kusanovic (22.), 3:0 Justin von der Hitz (31.), 3:1 Josue M'bila (34.), 4:1 Ayoub Chaikhoun (47.), 5:1 Uche Obiogumu (66.), 6:1 Fabian Menig (71.), 7:1 Ben Hagmeyer (76.), 8:1 Joel Skowronek (82.)
Vor 375 Zuschauern im heimischen Stadion gingen die Gastgeber früh in Führung: Timo Meixner traf bereits in der elften Minute zur 1:0-Führung für den VfB Eichstätt. Die Hausherren verwalteten den knappen Vorsprung lange Zeit und schienen auf Kurs Heimsieg. Doch Viktoria Aschaffenburg antwortete in der Schlussphase: Der eingewechselte Matvey Obolkin glich in der 88. Minute zum 1:1-Endstand aus. Damit teilen sich Eichstätt und Aschaffenburg die Punkte.
VfB Eichstätt – Viktoria Aschaffenburg 1:1
VfB Eichstätt: Nikolai Sauernheimer, Florian Lamprecht, Bastian Bösl, Daniel Spies, Pascal Schittler, Lucas Schraufstetter, Daniel Hofrichter (77. Aurel Kuqanaj), Dominik Wolfsteiner (62. Ferat Nitaj), Jonathan Grimm, Timo Meixner (84. Lorenz Rachinger), Bryan Alexander Beusch (62. Elias Herger) - Trainer: Dominik Haußner
Viktoria Aschaffenburg: Eric Verstappen, Niklas Borger, Hendrik Ehmann (77. Eren Bozan), Justin Berg, Roberto Desch, Benjamin Baier, Niklas Biehrer (68. Henry Held), Adrian Asani (69. Robin Schwarz), Lars Kleiner (46. Matvey Obolkin), Nino Cassaniti, Hady Kallo - Trainer: Daniel Soldevilla - Trainer: Jürgen Bleistein - Trainer: Felix Luz
Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 375
Tore: 1:0 Timo Meixner (11.), 1:1 Matvey Obolkin (88.)
Mit 4:1 fertigten die Würzburger Kickers den SV Wacker Burghausen ab. Im ersten Durchgang brachte Tarsis Bonga die Hausherren auf die Siegerstraße (23.), unmittelbar nach dem Seitenwechsel stellte Jermain Nischalke auf 2:0. Dion Berisha sorgte nach rund einer Stunde für die Vorentscheidung, eine Viertelstunde später machte Nischalke mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf. In der 86. Minute konnte Alexander Sorge den Ehrentreffer für die Burghausener markieren. Die Würzburger Kickers klettern vorerst auf den zweiten Platz, Burghausen ist Achter.
FC Würzburger Kickers – SV Wacker Burghausen 4:1
FC Würzburger Kickers: Johann Hipper, Daniel Hägele, Peter Kurzweg, Ebrahim Farahnak (70. Marius Uhl), Liam Omore, Dominik Meisel (63. Cherif Cissé), Tim Kraus, Philipp Ochs (73. Dominic Schmidt), Tarsis Bonga (78. Batuhan Gögce), Jermain Nischalke, Dion Berisha (78. Eliot Muteba) - Trainer: Michael Schiele
SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Christoph Schulz (59. Jannis Turtschan), Benedikt Schwarzensteiner, Faton Dzemailji, Konstantin Gertig, Felix Bachschmid (42. Moritz Bangerter), Alexander Gordok, Lukas Walchhütter (78. Alexander Sorge), Filip Ilic (70. Jordi Woudstra), Noah Müller (59. Amadou Soumaré), Tom Sanne - Trainer: Lars Bender
Schiedsrichter: Felix Wagner (Glött) - Zuschauer: 2519
Tore: 1:0 Tarsis Bonga (23.), 2:0 Jermain Nischalke (46.), 3:0 Dion Berisha (57.), 4:0 Jermain Nischalke (72.), 4:1 Alexander Sorge (86.)
Mit einem Heimsieg im Gepäck und frischem Rückenwind reisten die Amateure des FC Bayern München nach Illertissen. Dabei musste die Elf von Cheftrainer Holger Seitz bereits nach 30 Sekunden den ersten Rückschlag hinnehmen: Daniel Gerstemeyer traf zum 1:0 für die Gastgeber (1.).
Nach der Pause ließ Illertissen nicht nach. Namrud Embaye erhöhte auf 2:0 (58.). Etwas später weitete der eingewechselte Denis Micic das Ergebnis auf 3:0 (71.) aus und Jordi Wegmann erzielte das 4:0 (77.). Damit war die Niederlag im vorletzten Auswärtsspiel der Münchner besiegelt.
FV Illertissen – FC Bayern München II 4:0
FV Illertissen: Malwin Zok, Max Zeller (60. Robin Muth), Marco Gölz (82. Uros Micic), Lasse Jürgensen (78. Patrick Ekinci), Alexander Kopf, Jordi Wegmann (82. Eduard Heckmann), Luis Pfaumann (84. Finn Annabring), Marco Hingerl, Namrud Embaye, Denis Milic, Daniel Gerstmayer - Co-Trainer: Timo Räpple
FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Julien Yanda, Maximilian Schuhbauer, Ljubo Puljic, David Heindl, Kurt Rüger, Benno Schmitz (71. Sadiki Chemwor), Mudaser Sadat, Bajung Darboe (46. Aristide Hentcho), Anton Heinz - Trainer: Holger Seitz
Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach i. Isartal) - Zuschauer: 647
Tore: 1:0 Daniel Gerstmayer (1.), 2:0 Namrud Embaye (58.), 3:0 Denis Milic (71.), 4:0 Jordi Wegmann (77.)