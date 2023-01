Regionaler Budenzauber in Meuselwitz zurück Nach zweijähriger Pause startet am Freitag um 18:30 Uhr eine Neuauflage der ZFC-Hallenturniere, allen voran das Turnier der höherklassigen Männermannschaften aus der Region.

Das Turnier findet abermals nur mit regionalen Teams statt. Wäre ein Turnier mit Ober- und Regionalligisten nicht anspruchsvoller?

Hubert Wolf: Attraktiver vielleicht, aber wir haben mit den regionalen Gegnern in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht, auch was die Anzahl mitreisender Fans angeht. Immerhin ist zu bedenken, dass wir am Freitagabend spielen, in Sachsen-Anhalt zwar Feiertag, aber für die meisten Besucher ein Feierabend nach der Arbeitswoche. Außerdem würde ein niedriges Eintrittsgeld von lediglich sechs Euro dann wegen Antrittsgagen nicht möglich sein.

Wer sind die Favoriten?

Hubert Wolf: Von der Papierform sicherlich unser eigenes Regionalligateam. Die Wirklichkeit sah außer 2020 aber meist so aus, dass im Halbfinale die Entschlossenheit fehlte und die Turniersieger eher aus Ehrenhain oder Altenburg kamen. Wir dürfen also gespannt sein.

Was ist für Freitag zu beachten?

Hubert Wolf: Wir legen Wert auf fairen Umgang der Sportler untereinander und erwarten dies auch von den Zuschauern, die natürlich aber unbedingt ihre eigenen Teams anfeuern sollen. Ansonsten geht es darum, sich zu treffen und einen schönen Fußballabend zu erleben, der im Übrigen auch traditionell von den ZFC-Cheerleadern bereichert wird.