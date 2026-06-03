Regional- und Oberligaerfahrung: Stenum verpflichtet Emiljano Mjeshtri

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Der VfL Stenum kann für die kommende Saison einen weiteren Offensivspieler begrüßen. Emiljano Mjeshtri wechselt vom Delmenhorster TB an den Kirchweg und verstärkt künftig die Offensive des Bezirksligisten.

Der flinke und dribbelstarke Flügelstürmer soll dabei vor allem für mehr Torgefahr im Angriffsspiel sorgen und dem Offensivspiel des VfL zusätzliche Impulse verleihen. Der Verein und der Spieler standen bereits in der Vergangenheit mehrfach in Kontakt – nun konnte der Transfer endgültig realisiert werden.

Auch höherklassige Erfahrung bringt Mjeshtri mit nach Stenum. In der Vergangenheit lief er unter anderem für den SV Atlas Delmenhorst auf und sammelte dort Einsätze in der Regional- und Oberliga.