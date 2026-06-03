Regional- und Oberligaerfahrung: Stenum verpflichtet Emiljano Mjeshtri

Der VfL Stenum kann für die kommende Saison einen weiteren Offensivspieler begrüßen. Emiljano Mjeshtri wechselt vom Delmenhorster TB an den Kirchweg und verstärkt künftig die Offensive des Bezirksligisten.
Der flinke und dribbelstarke Flügelstürmer soll dabei vor allem für mehr Torgefahr im Angriffsspiel sorgen und dem Offensivspiel des VfL zusätzliche Impulse verleihen. Der Verein und der Spieler standen bereits in der Vergangenheit mehrfach in Kontakt – nun konnte der Transfer endgültig realisiert werden.
Auch höherklassige Erfahrung bringt Mjeshtri mit nach Stenum. In der Vergangenheit lief er unter anderem für den SV Atlas Delmenhorst auf und sammelte dort Einsätze in der Regional- und Oberliga.
Beim VfL Stenum ist die Freude über die Verpflichtung entsprechend groß. Mit Mjeshtri erhält das Team einen variabel einsetzbaren Offensivspieler, der insbesondere über Tempo und Eins-gegen-eins-Stärke kommt und damit neue Optionen im Angriff eröffnen soll.
Mit dem Wechsel an den Kirchweg setzt der VfL Stenum damit einen weiteren Baustein in seiner Kaderplanung für die neue Spielzeit, um wieder oben anzugreifen.