Regenstauf verpflichtet Nico Beigang als Cheftrainer Der ehemalige Profi erteilt dem Bezirksligisten seine Zusage und wird bereits am Sonntag seinen Einstand geben von Florian Würthele · Heute, 14:12 Uhr · 0 Leser

Beim TB/ASV Regenstauf freut sich Sport-Vorstand Michael Aicher (rechts) über die Zusage von Nico Beigang als neuer Cheftrainer. – Foto: Hans Kirnberger

Der TB/ASV Regenstauf hat die Trainerfrage geklärt. Durch den kurzfristigen Rücktritt von Thorsten Seufert kurz vorm Saisonstart, war der Cheftrainer-Posten vakant geworden. Jetzt können die Verantwortlichen die Nachfolge von Seufert präsentieren. Niemand Geringeres als Nico Beigang (43) übernimmt ab sofort das Ruder am Fuße des Schloßbergs. Das machte der Verein am Donnerstag öffentlich. Der ehemalige Profifußballer leitete bereits am Dienstag das erste Training. Unterstützung erfährt Beigang von Sven Hofmann und Sven Leppien. Die beiden gaben in den letzten Wochen interimsmäßig die Kommandos und agieren fortan als spielende Co-Trainer.

„Den beiden Svens gebührt großer Dank. Nach einer holprigen Sommervorbereitung haben sie die Mannschaft stabilisiert und in einen guten Zustand gebracht. Sie haben es richtig gut gemacht“, schickt Regenstaufs sportlicher Leiter Matthias Eglseder ein Lob an das bisherige Interimsduo voraus. Es sei von Vornherein kommuniziert gewesen, dass man noch nach einem Linientrainer Ausschau halte. „Es war uns wichtig, einen Trainer draußen zu haben.“



Gemeinsam mit Sport-Vorstand Michael Aicher führte Eglseder die Gespräche mit Beigang. Die beiden Funktionäre sind froh über dessen Zusage. „Wir wollten keinen Schnellschuss, sondern uns bewusst Zeit lassen und die Situation genau bewerten, um den richtigen Kandidaten zu finden“, erklärt Eglseder. „Wir sind froh, dass sich Nico für uns entschieden hat, zumal er weitere Angebote vorliegen hatte. Nico ist ein erfahrener Mann und hat uns in den Gesprächen überzeugt. Wir sind überzeugt, dass die Konstellation mit Nico und den beiden Svens als spielende Co-Trainer die passende ist.“ Freilich sei die Zusammenarbeit mit Beigang längerfristig ausgelegt.





Der Ex-Profi hat schon einige Trainerstationen hinter sich und coachte unter anderem den Freien TuS Regensburg, den SV Sulzbach/Donau, den SV Wenzenbach, den FSV Prüfening und zuletzt den oberfränkischen Kreisklassisten FC Troschenreuth. Seine Profikarriere führte den Torjäger unter anderem zu Jahn Regensburg und Darmstadt 98. Der 43-jährige Wahl-Regensburger freut sich auf die neue Aufgabe in Regenstauf: „Ich hatte im Sommer mehrere Anfragen, wollte aber nichts Neues machen, nur um etwas zu machen. Zunächst hatte sich nichts ergeben. Bei Regenstauf hat es nun einfach gepasst. Hier passt das Konzept, die Mannschaft und der Anspruch. Auch die Liga passt für mich. Das Gesamtkonstrukt ist einfach stimmig. Ich habe Bock darauf und bin gespannt auf die Aufgabe.“ Mit seinen künftigen Trainerkollegen Sven Hofmann und Sven Leppien hat Beigang in der Vergangenheit bereits zusammengespielt – in Tegernheim bzw. beim Freien TuS.



Beigang ist überzeugt davon, dass in der Regenstaufer Mannschaft einiges an Qualität und Entwicklungspotenzial steckt: „Wenn alle Spieler da sind, haben wir definitiv eine sehr gute Mannschaft. Zu sehr vielen jungen Spielern, die Potenzial haben, gesellen sich einige erfahrene Haudegen. Die Mischung passt.“ Auch außen herum sei Entwicklungspotenzial vorhanden, nicht zuletzt mit dem Bau eines Kunstrasenplatzes. „Zudem wird im Jugendbereich angeschoben.“









Gleichzeitig wird Beigang auch seinen Spielerpass nach Regenstauf mitbringen. „Für uns ist das eine super zusätzliche Option im Sturm. Wenn Not am Mann ist, wird Nico einspringen“, so Matthias Eglseder. Am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den FC Ränkam wird der neue Chefcoach seinen Einstand beim TB/ASV geben. „Aufgrund der aktuellen Urlauber werde ich am Sonntag wahrscheinlich schon erste Spielminuten sammeln. Der grundsätzliche Plan ist aber, als Linientrainer zu arbeiten“, betont Beigang.