Regenstauf & Prüfening starten perfekt ins neue Jahr

Mit einem 2:0 (0:0)-Heimsieg endete das erste Match der Bezirksliga Süd im neuen Kalenderjahr. Der TB/ASV Regenstauf behauptete sich gegen den FC Thalmassing dank der Tore von Winterneuzugang Sebastien Adams und Julian Guggenberger, überholt den Gegner in der Tabelle und macht einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Adams‘ Führungstor war schön anzusehen, zweimal per Oberschenkel weitergenommen und kaltschnäuzig ins lange Toreck geschossen. Am Abend machte der FSV Prüfening ebenfalls einen Schritt Richtung Klassenerhalt. Die Beigang-Crew behauptete sich gegen die „Zweite“ des SV Schwandorf-Ettmannsdorf – trotz Pausenrückstandes – verdientermaßen mit 3:1.