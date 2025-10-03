Regenstauf setzt Statement – Schwarzenfelder Lucky Punch

In der Bezirksliga Süd hat der TB/ASV Regenstauf ein echtes Statement setzen können. Der Tabellendritte lieferte im Top-Spiel gegen den Vierten FC Viehhausen eine blitzsaubere Vorstellung ab, gewannen daheim satt mit 4:0. Und auch die weiteren drei Feiertags-Partien gingen an die Heimmannschaft. Die da wären TV Parsberg (2:0 gegen Breitenbrunn), 1. FC Schwarzenfeld (1:0 gegen Thalmassing) und SpVgg Hainsacker (2:1 gegen Bach). Die Stimmen.



Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „In einer äußerst lebhaften ersten Hälfte hatten wir heute das Quäntchen Glück, gleich zu Beginn nicht in Rückstand zu geraten. Anschließend konnten wir durch zwei Treffer von Simon Fürst in Führung gehen. Bach hatte danach noch einen Pfostentreffer und kam auf 2:1 heran. In der zweiten Halbzeit haben wir leidenschaftlich verteidigt und kaum noch etwas zugelassen, so dass wir uns diesen Erfolg zu unserem Oktoberfest verdienen konnten!“









Stephan Buckow (Trainer TV Parsberg): „Alles in allem ein hochverdienter Sieg. Wir hatten über 90 Minuten die Kontrolle. Trotzdem hatte Breitenbrunn in der ersten Halbzeit die Chance zur Führung. Wir haben kurz vor der Halbzeit mit einer schönen Freistoß-Variante das 1:0 gemacht. Alle weiteren Chancen haben wir teils kläglich vergeben. In der zweiten Hälfte haben wir defensiv fast nichts zugelassen, doch vorne erneut einen Chancenwucher betrieben. Dadurch ist das Ganze spannend geblieben. Nach einer Ecke erzielten wir das 2:0, womit das Thema irgendwo erledigt waren. Nichtsdestotrotz haben wir aus unserer Vielzahl an Konterchancen nichts Zählbares herausgebracht. Für uns ist wichtig, zu Null gewonnen zu haben.“









Thorsten Seufert (Trainer TB/ASV Regenstauf): „Wir waren über 90 Minuten die klar spielbestimmende Mannschaft und hätten vor der Pause bereits höher als 1:0 führen müssen. Nach der Halbzeit haben wir uns für den betriebenen Aufwand belohnt. Deshalb ist es ein hochverdienter Heimsieg. Ich bin stolz auf die Mannschaft: ein Riesenlob für die gezeigte, heutige Leistung.“









Alexander Hadasch (Trainer 1. FC Schwarzenfeld): „Es war eher ein Not-gegen-Elend-Spiel zweier Tabellennachbarn – mit viel Unsicherheit, aber ganz wenigen Torchancen und Ecken. In der zweiten Halbzeit haben wir gewechselt und sind über die rechte Seite öfter mal durchgekommen. Nach ersten Chancen konnten wir spät das Siegtor erzielen. Die drei Punkte nehmen wir dankend an: Man muss auch einfach mal ein schlechtes Spiel gewinnen. Endlich haben wir das geschafft. Am Sonntag gegen Viehhausen haben wir nichts zu verlieren und werden alles reinschmeißen.“