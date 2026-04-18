Regenstauf rutscht in Breitenbrunn aus – Kareth siegt ohne Glanz

Kareths Trainer Bastian Lerch sah einen Zittersieg in Thalmassing. – Foto: Walter Keller

Der TB/ASV Regenstauf hat im Titel-Dreikampf der Bezirksliga Süd – womöglich entscheidend – Federn gelassen. Die drittplatzierten Blitzer verloren am Samstag ihr Auswärtsspiel in Breitenbrunn überraschend mit 1:2. Der kämpferisch starke SVB darf endgültig für eine weitere Saison in der Bezirksliga planen. Zumindest über Nacht erklimmt der TSV Kareth die Tabellenspitze. Die Lappersdorfer feierten beim FC Thalmassing einen mühsamen 1:0-Arbeitssieg. Morgen will sich der SV Wenzenbach, der Schwarzenfeld empfängt, die Tabellenführung zurückerobern.



Michael Ferstl (Trainer SV Breitenbrunn): „Wir haben mal wieder den Start verschlafen, aber dann vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir alles reingelegt, kämpferisch überzeugt und das Spiel gedreht. Ein verdienter Sieg gegen eine der Top-Manschaften in der Liga.“



Thorsten Seufert (Trainer TB/ASV Regenstauf): „Leider haben wir nach 20 Minuten aufgehört, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben und haben somit verdient verloren.“







Niko Wohlmann (Trainer FC Thalmassing): „Wieder mal schade für uns. Kareth hatte natürlich über 90 Minuten mehr Spielanteile, wir haben es aber wirklich sehr gut wegverteidigt. Raphi Marhöfer im Tor hat einen Elfmeter gehalten und uns mit sehr guten Paraden sehr lange im Spiel gehalten. Hintenraus können wir auf jeden Fall noch einen Punkt holen. Wir hatten noch zwei, drei gute Chancen im Eins gegen Eins, machten hier aber leider nicht das Tor. Über 90 Minuten gesehen war es an sich verdient für Kareth, wir hätten aber auf jeden Fall was mitnehmen können. Mit der sehr guten Leistung brauchen wir uns nicht verstecken. Wir blicken positiv in die nächsten Wochen.“



Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Alles in allem ein verdienter Sieg ohne Glanz. Wir waren schon die dominante Mannschaft. Ankreiden kann man uns die Chancenverwertung. Am Ende des Tages ist das egal. Wir nehmen die drei Punkte mit und bereiten uns auf das nächste Spiel vor, welches keinen Deut einfacher wird.“