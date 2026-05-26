Regenstauf rüstet sich mit vier neuen Spielern Die Rückkehrer Sven Leppien und Ardit Hashani sowie Tomas Zisopoulos und Simon Pitzl schließen sich dem Dritten der abgelaufenen Bezirksliga-Saison an von Florian Würthele · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Sven Leppien, Simon Pitzl, Ardit Hashani und Tomas Zisopoulos (von links) stoßen diesen Sommer zum TB/ASV Regenstauf. – Fotos: Konnerth, Glötzl, Greller, Zeciri

Auch wenn es in der Endabrechnung „nur“ zum undankbaren dritten Platz reichte und man Meister TSV Kareth-Lappersdorf und Relegant SV Wenzenbach den Vortritt lassen musste: Beim TB/ASV Regenstauf kann man stolz auf das Geleistete in dieser Spielzeit sein. 67 Punkte aus 30 Spielen sind aller Ehren wert. Diese Ausbeute hätte in der Vergangenheit auch schonmal für die Meisterschaft ausgereicht. Bis kurz vor Toresschluss war die Elf von Cheftrainer Thorsten Seufert ins Ringen um die Aufstiegsplätze involviert. Die verpasste Chance ist abgehakt, jetzt richtet sich der Blick nach vorne. Für die kommende Saison in der Bezirksliga Süd können die „Blitzer“ vier Neuzugänge präsentieren. Bei zwei von ihnen handelt es sich um Rückkehrer.

„Wir sind sehr zufrieden mit der erreichten Punktausbeute von 67 Zählern – auch wenn es in der Endabrechnung leider nur zum dritten Platz gereicht hat. Die Konkurrenz war extrem stark. Glückwunsch auch an dieser Stelle noch nach Kareth und Wenzenbach“, zieht Regenstaufs Sportlicher Leiter Matthias Eglseder ein kleines Saisonfazit. „Mannschaft und Verantwortliche haben Großartiges geleistet. Wir haben uns sportlich weiterentwickelt und haben insgesamt wieder mehr Stabilität rund um die 1. Mannschaft.“ Eglseder ist sich sicher: „Der eingeschlagene Weg stimmt.“



Der bisherige Kader bleibt weitestgehend zusammen. Dennoch gibt es auch Veränderungen. Vier Abgänge sind zu notieren. Schmerzhaft ist der Weggang von Unterschiedsspieler Sebastien Adams. „Es war aber klar, dass er sein Studium im Ausland fortsetzen wird“, so Eglseder. Des Weiteren stehen künftig Ersatzkeeper Robert Antal sowie Marcel Gasch und Routinier Stefan Hösl nicht mehr zur Verfügung. Auf der Habenseite steht ein Quartett an interessanten Neuzugängen.









Ebenfalls von Landesliga-Absteiger FC Kosova kommt



Längst bekannt ist, dass Sven Leppien , bis dato als Spielertrainer beim Ligakonkurrenten VfB Bach aktiv, nach zwei Jahren zum TB/ASV zurückkehrt ( wir berichteten gesondert ). Der 33-jährige Mittelfeldantreiber soll auf wie neben dem Platz eine Führungsrolle einnehmen und die jungen Spieler lenken. In die Riege der Rückkehrer fällt zudem Ardit Hashani . Der junge Torhüter wechselte im vergangenen August von Regenstauf zum FC Kosova Regensburg, für den er in 18 Landesligaspielen zwischen den Pfosten stand. Nun erfolgt der Re-Wechsel. Gemeinsam mit Aladin Bedoui, Jonas Rick und Jörg Löschner wird Hashani nächste Saison das Regenstaufer Torwartteam bilden. „Auf dieser Position sind wir gut aufgestellt“, versichert Eglseder.Ebenfalls von Landesliga-Absteiger FC Kosova kommt Tomas Zisopoulos . 22 Mal kam er in der abgelaufenen Runde zum Einsatz. Zuvor spielte der 24-jährige Linksfuß für den SC Regensburg in der Bezirksliga. „Tomas ist für die linke Außenbahn eingeplant und dort flexibel einsetzbar“, so Eglseder über den Neuzugang. Vierter „Neuer“ im Bunde ist Simon Pitzl vom Liga-Kollegen SpVgg Hainsacker. Der 25-jährige Offensiv-Allrounder bringt technische Finesse, Schnelligkeit sowie eine langjährige, gute Ausbildung vom TSV Kareth mit nach Regenstauf, wo man überzeugt ist von der Verpflichtung: „Simon ist wie Sven und Tomas auch ein richtig guter Kicker, der offensiv alle Positionen bekleiden kann. Wir versprechen uns von ihm mehr Flexibilität und Torgefahr in der Offensive.“





Inklusive der vier Neuverpflichtungen, sieht der Sportliche Leiter die seinen Seinen bestens gerüstet für die neue Bezirksliga-Saison. „Wir sind sehr zufrieden mit den Transfers und dem jetzigen Stand des Kaders. Die Neuzugänge sind charakterlich top und bringen allesamt fußballerische Qualität mit“, sagt Matthias Eglseder, der weitere Verstärkungen nicht kategorisch ausschließen möchte, hierbei aber betont: „Wir machen weiterhin keine verrückten Sachen, sondern wollen Schritt für Schritt vorankommen.“