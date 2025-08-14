Nachwuchsmann Jonas Lax (Mitte) und der TSV Kareth-Lappersdorf pochen auf den vierten Dreier in Folge. – Foto: Redaktion Schwandorf

Regenstauf lässt erstmals Federn – Zieht heute ein Duo gleich? Bezirksliga Süd, 5. Spieltag - Dienstag: Schwarzhofen verdient sich einen Punkt beim Tabellenführer +++ Donnerstag: Viehhausen und Wenzenbach könnten auf die Eins springen +++ Legt Kareth gegen Pielenhofen nach? Verlinkte Inhalte Bezirksliga Süd 1. FC Schwarzenfeld Viehhausen Thalmassing Regenstauf + 6 weitere

Bereits am Dienstag wurde der 5. Spieltag in der Bezirksliga Süd eröffnet. Tabellenführer TB/ASV Regenstauf ließ hier zum ersten Mal Punkte liegen, kam im Heimspiel gegen den SV Schwarzhofen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Am heutigen Donnerstag geht's mit vier Begegnungen weiter. Der SV Wenzenbach (in Thalmassing) und der FC Viehhausen (gegen Prüfening) könnten mit einem Sieg an die Tabellenspitze stürmen. Im Einsatz sind auch die beiden Landesliga-Absteiger. Während der TV Parsberg bei Aufsteiger 1. FC Schwarzenfeld gastiert und die Trendwende forciert, genießt der TSV Kareth-Lappersdorf gegen den FC Pielenhofen-Adlersberg Heimrecht.

Dienstag







Nach vier Auftaktsiegen am Stück hat es nun auch die Blitzer erwischt. Erstmals ließ die Elf von Trainer Thorsten Seufert am Dienstag Federn. Das 1:1 gegen Schwarzhofen war leistungsgerecht, da waren sich hinterher beide Chefcoaches einig. „Aufgrund des Spielverlaufs geht das Remis in Ordnung“, beteuerte Seufert, der von einem „intensiven und kampfbetonten Abnutzungskampf“ sprach: „Spielerisch war nicht so viel möglich, die meisten Chancen resultieren aus schnellen Umschaltsituationen“. Sebastien Adams hatte Regenstauf mit einem Kopfball nach einer Ecke in Führung gebracht (15.). In der Folge verpasst die Heimelf das mögliche 2:0. Der Ausgleichstreffer gelang den Gästen spät durch Thomas Hauser (83.). Auch er war per Kopf erfolgreich. Zu diesem Zeitpunkt agierte der TB/ASV bereits in doppelter Unterzahl, nachdem Alper Sökmez (74.) und Sven Hofmann (83.) die gelbrote Karte gesehen hatten. „Natürlich war es schwer, zu neunt noch irgendwas zu bewegen“, so Seufert. Trotzdem hatte Michael Dechant kurz vor Schluss den Siegtreffer für Regenstauf auf dem Fuß. Und auf der anderen Seite hätte die Götz-Truppe nach einem Eckball den Lucky Punch setzen können.





Donnerstag





Heute, 18:30 Uhr FC Thalmassing Thalmassing SV Wenzenbach Wenzenbach 18:30 live PUSH



Die einen patzen, die anderen können sich als Nutznießer aufspielen: Durch den Regenstaufer Ausrutscher ergibt sich für den SV Wenzenbach (3., 10) die Chance, die Tabellenführung zu erobern. Voraussetzung dafür ist auf jeden Fall ein Auswärtsdreier beim FC Thalmassing (7., 5). Günter Brandls Mannschaft reist mit der Empfehlung des hochsouveränen 4:1-Heimsieges gegen Breitenbrunn an. Weiterhin möchte man ungeschlagen bleiben. Auf der anderen Seite mussten die Gastgeber zuletzt mit zwei Unentschieden vorliebnehmen. Zwischendrin setzte es das Aus im Kreispokal. Ein Erfolgserlebnis gegen Wenzenbach täte der FC-Seele gut.







0:3, 0:2, 0:3 – wenig drin war in den letzten Partien für den 1. FC Schwarzenfeld (15., 3). Wobei der Aufsteiger nie wirklich chancenlos war. Dennoch: Nach dem Sieg am ersten Spieltag findet man sich mittlerweile im unteren Tabellenbereich wieder. Nun wird die Trendwende angestrebt. Dafür muss zunächst mal wieder der Ball im gegnerischen Gehäuse untergebracht werden. Das nächste Heimspiel führt den TV Parsberg (11., 3) in den Sportpark. Auch der Landesliga-Absteiger schwächelte zuletzt, verlor gegen die Top-Teams aus Kareth und Regenstauf jeweils mit 1:2. Klappt's im Landkreis Schwandorf mal wieder mit Zählbarem?





Heute, 19:00 Uhr FC Viehhausen Viehhausen FSV Prüfening Prüfening 19:00 PUSH



Neben Regenstauf und Wenzenbach ist der FC Viehhausen (2., 10) das dritte noch unbesiegte Team der Liga. Der Saisonstart ließ sich gut an, so dass Neu-Trainer Armando Zani ein zufriedenes Zwischenfazit ziehen darf. Die nächste Bewährungsprobe wartet schon heute Abend auf Kalteis, Holley & Co. Der FSV Prüfening (8., 5) ist zu Gast – und würde dem Favoriten natürlich gern ein Bein stellen. „Mit Prüfening kommt eine kompakt spielende Mannschaft zu uns. Für uns gilt es defensiv gut zu stehen, gegen den Ball gut zu arbeiten und unsere Trefferausbeute vor dem gegnerischen Tor zu erhöhen. Es wird sicher ein spannendes Spiel, in dem wir als Sieger vom Platz gehen wollen“, blickt Zani auf das Match. Bisher verliefen die Spiele mit Prüfeninger Beteiligung stets sehr eng. Dabei sprang für die Bächer-Elf ein Sieg und zwei Unentschieden bei einer Niederlage heraus. Mit Fehlerminimierung und voller Konzentration wollen die Regensburger dem Rangzweiten entgegentreten.







Der Meisterfavorit scheint mehr und mehr ins Rollen zu kommen: Die letzten vier Partien (inklusive Kreispokal) konnte der TSV Kareth-Lappersdorf (4., 9) allesamt für sich entscheiden. Vor Wochenfrist gab's ein 4:1 in Schwarzhofen. Vor allem der aus der Jugend gekommene Nick Ulschmid machte bereits auf sich aufmerksam. Der noch 18-jährige Allrounder wurde in den letzten drei Spielen von Trainer Basti Lerch in die Startelf beordert – und zahlte das Vertrauen mit drei Toren zurück. Nächster Gegner ist der FC Pielenhofen-Adlersberg. Freilich hängen für den Tabellen-13. (3) die Trauben auf Kareths Höhen sehr hoch. Doch der vergangene Premieren-Dreier, ein 3:1 gegen Bach, dürfte den Warlimont-Schützlingen neues Selbstvertrauen gegeben haben. Diesmal kann Pielenhofen eigentlich nur überraschen, diese Außenseiterchance möchte man nutzen.