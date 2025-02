Lukas da Silva-Freundorfer (rechts) war die überragende Figur bei Fortuna Regensburg. – Foto: Schmautz

Regenstauf knöpft Ettmannsdorf 4:4 ab – Fortuna produziert Traumtore Die Testspiele vom Sonntag: Da Silva überragt beim 9:2-Kantersieg des Regensburger Bayernligisten

Der Sonntag produzierte torreiche Testspiele. In Oberhinkofen lieferte sich Bezirksligist TB/ASV Regenstauf einen kurzweiligen Schlagabtausch mit Landesliga-Topteam SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Die Teams trennten sich mit einem 4:4-Remis voneinander. Und am Brandlberg setzte sich Fortuna Regensburg gegen die SpVgg Plattling (Kreisliga Straubing) nach einer schwächeren ersten und einer dominanten zweiten Halbzeit mit 9:2 durch.



Viel geboten in Oberhinkofen! Das Endergebnis war so nicht unbedingt zu erwarten, war doch der Landesliga-Zweite aus Schwandorf als haushoher Favorit ins Spiel gegangen. Bezirksligist Regenstauf gab eine gute Figur ab und führte sogar zweimal. Nach kurzweiligen 90 Minuten stand es 4:4. „Der Endstand war ziemlich leistungsgerecht. Ich muss meiner Mannschaft ein Riesen-Kompliment aussprechen. Wir waren ein bissiger Gegner und haben sehr schöne Tore herausgespielt. So kann es für uns weitergehen“, lautete das Fazit des scheidenden TB-Coaches Stefan Wagner, der auch die neuen Spieler lobte: „Alle Neuzugänge helfen uns und dem Verein für die Zukunft extrem weiter.“









Mit gewissen Anlaufschwierigkeiten, machte es Fortuna Regensburg gegen den niederbayerischen Kreisligisten dann doch sehr deutlich. Zunächst tat sich die Heimelf gegen einen kompakten Gegner durchaus schwer. Im zweiten Durchgang dann spielte man Katz und Maus mit überforderten Gästen. Einzig Gästetorwart Fuchs war es zu verdanken, dass es nicht zweistellig ausging. Überragender Akteur war Lukas da Silva-Freundorfer, der vier Tore zum Kantersieg beisteuerte. Mehrere der neun Fortuna-Treffer fielen unter die Kategorie „Traumtor“: unter anderem fielen zwei Distanztore und da Silva tanzte drei Mann aus. „Wichtig war, dass wir viel am Ball sind“, meinte Regensburgs Übungsleiter Arber Morina. „Schwach angefangen, da waren wir zu unkonzentriert. Nach dem 2:1 oder 3:1 sind wir ins Rollen gekommen“, ergänzte Sportchef Hans Meichel.