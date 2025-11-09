Regenstauf gewinnt Topspiel – Meßmann-Debüt glückt – Töging punktet



Thorsten Seufert (Trainer TB/ASV Regenstauf): „Es war das erwartet schwere Spiel gegen Parsberg mit ihrem Lauf und bei schwierigen Platzverhältnissen. Wir waren allerdings von Anfang an voll konzentriert, haben engagiert gegen den Ball gearbeitet und nach vorne immer wieder gefährliche Aktionen herausgespielt. Über 90 Minuten haben wir keine wirkliche Torchance von Parsberg zugelassen. Aufgrund dessen war es ein verdienter Heimsieg. Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft für diese super Leistung.“



Stephan Buckow (Trainer TV Parsberg): „Letztlich hat die Mannschaft gewonnen, die körperlich einen Ticken präsenter war. Die erste Halbzeit verlief komplett ausgeglichen. Wir haben diesen einen Fehler gemacht, der zum Tor geführt hat. In der zweiten Hälfte verzeichnete Regenstauf einen Freistoß an die Latte. Keiner der beiden Torhüter musste über 90 Minuten einen Schuss halten. Das sagt viel aus: Es lief sehr intensiv und zweikampfbetont. Regenstauf war heute einen Ticken robuster, konsequenter und kompromissloser.“









Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Die Gäste sind von Beginn an hoch motiviert aufgetreten und wollten den Sieg viel mehr als wir. Wir konnten heute kaum Akzente setzen und lieferten eine insgesamt enttäuschende Leistung ab.“









Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Ein hart umkämpftes Spiel, welches wir aufgrund zweier Elfmeter gewonnen haben. Es war eine tolle Willensleistung meiner Mannschaft.“









Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Ein schwaches Spiel von beiden Teams auf schlechtem Platz mit einer schwachen Schiedsrichterleistung. Das einzige Positive ist, dass sich keiner verletzt hat. Für uns zwei Punkte zu wenig angesichts der 70 Minuten Überzahl.“









Oliver Brunnberg (Abteilungsleiter FC Thalmassing): „Unterm Strich ein verdienter Sieg für die Gäste. Sie waren agiler und aggressiver. Wir hatten nach dem 1:1 die Chance zum 2:1 – das hätte es drehen können.“



Christoph Bächer (Trainer FSV Prüfening): „Über 90 Minuten ein verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit mussten wir das Ergebnis schon höher schrauben, weshalb wir nach dem Elfmeter zum 1:1 nochmal ein bisschen zittern müssen. Wir haben aber konsepent unsere Idee weiter gespielt, uns weiter Chancen erarbeitet und diese heute endlich auch besser genutzt. Dass wir nach den letzten Spielen uns mit dieser Einstellung präsentiert haben, spricht für den Teamgeist der Truppe!“