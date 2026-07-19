Regenstauf dreht's – Kosova bezwingt Viehhausen – Ramspau Erster Bezirksliga Süd, der Sonntag: Hainsacker feiert den ersten Heimsieg im Jahr 2026 +++ Neuformierter VfB Bach muss sich Ramspau beugen von Florian Würthele · Heute, 19:01 Uhr · 0 Leser

Trainer David Romminger grüßt mit seiner SpVgg Ramspau nach dem 1. Spieltag von der Tabellenspitze. – Foto: Felix Schmautz

Rämkam, Oberhinkofen und der Sportclub hatten ja bereits den Kürzeren gezogen am 1. Spieltag. Mit dem TV Riedenburg „erwischte“ es nun auch den vierten Aufsteiger im Bunde. Auch die Altmühltäler gingen zum Saisonstart leer aus. Trotz einer starken ersten Halbzeit inklusive Pausenführung mussten sie sich am Sonntag dem heimischem TB/ASV Regenstauf mit 1:2 geschlagen geben.



Erfolgreich gestartet ist Landesliga-Absteiger FC Kosova. Die Regensburger feierten in Viehhausen einen hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg. Den ersten Heim-Dreier in diesem Kalenderjahr sackte die SpVgg Hainsacker in Form eines 1:0-Erfolges über Furth im Wald ein. Als erster Tabellenführer geht die SpVgg Ramspau aus dem Spieltag hervor. Das Romminger-Ensemble behauptete sich beim neuformierten VfB Bach klar mit 3:0. Die Stimmen:



Sven Hofmann (spielender Co-Trainer TB/ASV Regenstauf): „In den ersten 20 Minuten war ein Abtasten von beiden Seiten auszumachen. Man hat gemerkt, dass Riedenburg einen Matchplan hatte. Wir sind relativ schwer ins Spiel gekommen und sind durch einen individuellen Fehler in Rückstand geraten. Anschließend sind wir besser ins Spiel gekommen, haben uns drei sehr guten Möglichkeiten herausgespielt. Dies hätte durchaus zum Tor führen können. Aus der Halbzeit sind wir mit einem ganz anderen Gesicht rausgekommen und waren nun meiner Meinung nach dominant und spielbestimmt. Aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg, gegen einen guten Aufsteiger mit einem Matchplan.“



Andreas Schäffer (Trainer TV Riedenburg): „Trotz der Niederlage zum Bezirksliga-Start haben wir uns teuer verkauft. In der ersten Halbzeit waren wir spielbestimmend und hatten nach dem 1:0 bei zwei Pfostenschüssen die Möglichkeit, zu erhöhen. Regenstauf hatte auch zwei gute Chancen. Nach der Pause erhöhte Regenstauf den Druck und stand nun höher. Wir waren zu tief und hatten keine Entlastung mehr. Durch den Ausgleichstreffer bekamen die Gegner Rückenwind und erzielten das 2:1. Wir haben alles probiert, sind aber nicht mehr zwingend nach vorne gekommen. Alles in allem eine sehr gute erste Halbzeit; in der zweiten fehlten uns durch unseren dünnen Kader ein bisschen die Kräfte, um nachzulegen. Es war ein guter Start und ich hoffe, dass wir nächste Woche die ersten Punkte einfahren können.“







Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Endlich konnten wir den ersten Heimsieg im Jahr 2026 einfahren! Der Erfolg geht vollauf in Ordnung. Unsere Neuzugänge haben heute gestochen: Vorlage Arthur Mendes Da Silva, Treffer Fabio Flauger. Das freut mich ganz besonders. Zu bemängeln ist lediglich die Chancenverwertung, da wir schon im ersten Durchgang vier Großchancen liegen gelassen haben.“







Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Die erste Halbzeit war von unserer Seite nicht gut. Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen und waren immer ein Schritt zu spät. Trotzdem hatte Kosova keine nennenswerten Chancen, bis auf den einen Schuss, der abgefälscht wurde und ins Tor ging. In der zweiten Hälfte haben die Jungs eine gute Leistung gezeigt, waren zielstrebiger und gut in Zweikämpfen. Wir haben verdient das 1:1 gemacht und waren sehr nah dran am zweiten Tor. Der Ball wurde drei Mal von der Linie geklärt. So war es dann spannend bis zum Schluss. Leider hat wieder ein Einzelaktion des besten FCK-Spielers an diesem Tag für die Entscheidung gesorgt.“









Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Die erste Halbzeit ging klar an uns – spielerisch, als auch vom Ballbesitz und von den Chancen her. Hier war unsere Chancenauswertung ziemlich schlecht. In der zweiten Halbzeit kam Viehhausen sehr gut ins Spiel und kam zum verdienten Ausgleich. Danach hätten wir uns auch nicht beschweren können, wenn wir in Rückstand geraten wären. Jedoch standen die Jungs alle zusammen. Ein verdienter Sieg nach einer sehr umkämpften zweiten Halbzeit. Gratulation an die Jungs.“







Thomas Seitz (Trainer VfB Bach): „Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, da waren wir gut im Spiel. Leider haben wir mit den ersten zwei Torschüssen die Gegentore kassiert. In der zweiten Halbzeit hat es Ramspau gut gemacht und die Führung sauber verteidigt. Durch ein Freistoß fiel das 0:3. Schlussendlich sind wir auf dem richtigen Weg, auch wenn die Niederlage natürlich schmerzt.“