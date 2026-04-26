Regenstauf 5:3 – Ramspau lebt wieder – Wenzenbach besteht in Parsberg Bezirksliga Süd, der Sonntag: Romminger-Elf zieht Pielenhofen mit in den Abstiegsstrudel +++ Souveräne Heimsiege für Schwarzhofen und Bach +++ Nullnummer: Hainsacker und BSC müssen weiter zittern von Florian Würthele · Heute, 17:16 Uhr · 0 Leser

Der SV Töging (links) ist nach der Niederlage in Bach so gut wie abgestiegen. – Foto: Felix Schmautz

Es bleibt spannend im Meisterschaftskampf der Bezirksliga Süd. Spitzenreiter TSV Kareth-Lappersdorf hatte am Freitag vorgelegt. Zwei Tage später waren auch die Verfolger siegreich. Der SV Wenzenbach bewältigte die Nagelprobe in Parsberg mit 3:1, der TB/ASV Regenstauf machte es beim wilden Heim-5:3 gegen Thalmassing noch unnötig spannend. Im Rennen um den direkten Klassenerhalt feierte die SpVgg Ramspau einen späten und ultra-wichtigen 2:0-Auswärtssieg in Pielenhofen. Durch diese Niederlage gerät der FCP auch wieder voll in den Abstiegskampf. Die Stimmen:



Robert Huber (Sportlicher Leiter FC Pielenhofen-Adlersberg): „Ein diskussionswürdiger Strafstoß kurz vor Schluss und ein sehr früher Platzverweis war heute wohl entscheidend für den Ausgang. Die Niederlage bringt uns nun wieder aktiv in den Abstiegskampf. Beide Mannschaften zeigten eine schwache Leistung.“







Sven Hofmann (Co-Spielertrainer TB/ASV Regenstauf): „Ein guter Auftritt unsererseits in der ersten Hälfte, mit einer auch in dieser Höhe verdienten Halbzeitführung. In der zweiten Halbzeit waren wir teilweise zu nachlässig, haben den Gegner zu Toren eingeladen und Thalmassing unnötigerweise wieder ins Spiel gebracht.“





Niko Wohlmann (Trainer FC Thalmassing): „Eine katastrophale erste Halbzeit unsererseits. Da hatten wir keine Grundeinstellung, haben keine Zweikämpfe angenommen, kaum Emotionen gezeigt und den Gegner durch teilweise individuelle Fehler zu Toren eingeladen. In der zweiten Halbzeit haben wir eine gute Reaktion gezeigt und alles in die Waagschale geworfen. Zu einem Punktgewinn hat es leider nicht gereicht und wäre auch über 90 Minuten nicht verdient gewesen. Wir müssen aktuell die Situation so akzeptieren, aber aufgeben ist weiterhin keine Option für uns. Die Mannschaft hat definitiv das Potenzial, die Liga zu halten. Wir müssen jedoch weiter hart arbeiten, um unser Ziel zu erreichen.“







Sven Leppien (Spielertrainer VfB Bach): „Definitiv ein verdienter Heimsieg. Wir haben es verpasst, den Sack früher zuzumachen, waren aber absolut spielbestimmend und haben zu keiner Zeit des Spiels Zweifel aufkommen lassen.“













Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Es war ein sehr dominantes Spiel von uns – von der ersten bis zur 90. Minute. Wir haben ein bisschen lang gebraucht, bis wir in Führung gegangen sind. Mit dem 1:0 war das Spiel dann doch quasi entschieden. Defensiv hat es richtig gut funktioniert – über 90 Minuten haben wir keine wirkliche Torchance des Gegner zugelassen – offensiv war bei der Chancenauswertung ein wenig Potenzial nach oben. Das war das einzige Manko. Ansonsten können wir voll zufrieden sein. Es wird für die Gegner immer schwerer, am Kaplanacker zu bestehen. Wir haben 52 Punkte erreicht, was ein Riesenerfolg für die Mannschaft ist.“







Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Beide Mannschaften lieferten sich einen intensiven Abnutzungskampf mit wenigen Höhepunkten. Gleich zu Beginn wurde eine Notbremse an Thomas Hammling leider nicht geahndet, der auch noch verletzt raus musste. Tobi Miksch visierte nach 20 Minuten das Lattenkreuz an und Luis Lehmanns Nachschuss konnte Keeper Jonah Farhauer gut parieren, wie auch im zweiten Durchgang einen Freistoß von Robin Peter. In der Schlussminute hatte der BSC dann aber Pech mit einem Schuss an die Unterkante der Latte. Mit diesem torlosen Remis sind beide Teams weiterhin nicht durch!“



