 2026-03-13T07:45:35.464Z

Der Spieltag

Regensdorfs Revanche, Horgens Punktgewinn und Unterstrass rückt vor

2. Liga, Gruppe 1: 14. Runde

von Christian Mathea · Heute, 20:50 Uhr · 0 Leser
Unterstrass schlägt Adliswil 1:0 und rückt in der Tabelle vor.
Unterstrass schlägt Adliswil 1:0 und rückt in der Tabelle vor. – Foto: Reto Schlatter

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2. Liga, Gruppe 1
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Auftakt zur Rückrunde mit folgenden Partien und Resultaten: Einsiedeln unterliegt Regensdorf 0:3, Horgen trennt sich von Wiedikon mit 1:1-Unentschieden und Unterstrass bezwingt Adliswil 1:0.

Asani schiesst Regensdorf zum Sieg
Da war doch was? Genau, zum Saisonauftakt im August letzten Jahres, überraschte Aufsteiger FC Einsiedeln, die Drittplatzierten der letzten beiden Jahre, den FC Regensdorf, mit einem 2:3-Auswärtserfolg. Die Furttaler hatten also noch eine Rechnung offen.

Die Gäste starteten entschlossen in die Partie und gingen bereits in der 11. Minute durch einen Treffer von Bleon Asani in Führung. Nach einer halben Stunde erhöhte Regensdorf mittels einem Kopfballtreffer durch Anthony Gullo auf 0:2. Mit diesem Resultat ging es in die Pause.



Nach der Pause war es erneut der FCR der reüssieren konnte. Nach einer guten Stunde traf Asani zum zweiten Mal und stellte auf 0:3. Damit war die Messe gelesen und Regensdorf holt sich den ersten Dreier der Rückrunde. Bleon Asani übernimmt zudem mit 11 Treffern vorerst die Spitze der Top-Torjäger.

Einsiedeln muss sich zum Auftakt von Regensdorf geschlagen geben.
Einsiedeln muss sich zum Auftakt von Regensdorf geschlagen geben. – Foto: FC Einsiedeln




Wichtiger Punkt fürs Heimteam
Ungleiches Duell auf der Sportanlage Waldegg. Vor der Partie trennten den FC Horgen und den FC Wiedikon bereits satte zehn Punkte. Während das Heimteam im Strichkampf involviert ist, spielen die Gäste um den Aufstieg mit.

Aber Statistiken sind bekanntlich geduldig und eine Rückrunde fängt immer bei Null an. Die Partie endete mit 1:1-Unentschieden. Für Wiedikon traf der ehemalige Junior und Rückkehrer Rachad Ganiyou gleich im ersten Einsatz,.

Während den Gästen aus Wiedikon damit zwei Zähler im Aufstiegskampf verloren gehen, holt sich das Heimteam einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

Neuzugang mit Siegtreffer
Tabellarisch auf Augenhöhe begegneten sich der FC Unterstrass und der FC Adliswil. Lediglich drei Punkte Differenz vor dem zweiten Aufeinandertreffen in dieser Saison. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 1:4-Sieg für die Mannschaft aus dem Zürcher Kreis 6.

Auch das zweite Duell konnte Unterstrass zu seinen Gunsten entscheiden. Matchwinner war Winter-Neuzugang Maximilian Maier, der nach einer Viertelstunde den einzigen Treffer der Partie erzielen konnte.

Damit rückt das Heimteam auf den sechsten Zwischenrang vor und hat punktetechnisch zu Adliswil aufgeschlossen (beide 20 Punkte).

1:0-Erfolg fürs Heimteam und in der Tabelle zum Gegner aus Adliswil aufgeschlossen.
1:0-Erfolg fürs Heimteam und in der Tabelle zum Gegner aus Adliswil aufgeschlossen. – Foto: Reto Schlatter


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