Regensdorfs Revanche, Horgens Punktgewinn und Unterstrass rückt vor

Auftakt zur Rückrunde mit folgenden Partien und Resultaten: Einsiedeln unterliegt Regensdorf 0:3, Horgen trennt sich von Wiedikon mit 1:1-Unentschieden und Unterstrass bezwingt Adliswil 1:0.
Asani schiesst Regensdorf zum Sieg
Da war doch was? Genau, zum Saisonauftakt im August letzten Jahres, überraschte Aufsteiger FC Einsiedeln, die Drittplatzierten der letzten beiden Jahre, den FC Regensdorf, mit einem 2:3-Auswärtserfolg. Die Furttaler hatten also noch eine Rechnung offen.
Die Gäste starteten entschlossen in die Partie und gingen bereits in der 11. Minute durch einen Treffer von Bleon Asani in Führung. Nach einer halben Stunde erhöhte Regensdorf mittels einem Kopfballtreffer durch Anthony Gullo auf 0:2. Mit diesem Resultat ging es in die Pause.
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