Regensdorf setzt klares Statement in Urdorf 2. Liga, Gruppe 1: 24. Runde von Christian Mathea · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Urdorf für einmal früher am Ball, aber Regensdorf hatte am Ende die Nase deutlich vorne. – Foto: Christian Mathea

Die Saison biegt auf die Zielgerade ein. Der Meister und Aufsteiger steht fest, doch im Tabellenkeller bleibt es hochbrisant. Der Strichkampf verspricht Spannung bis zum Schluss, während für die übrigen Teams die letzten drei Spieltage vor allem eines bedeuten: Klassierungskämpfe und das Ringen um jede Position. Hinein in die 24. Runde – hier die Resultate in der Übersicht: Urdorf unterliegt Regensdorf 1:5.

Klare Verhältnisse auf dem Chlösterli

Im Duell zwischen FC Urdorf und FC Regensdorf stand zum Auftakt der Schlussphase der Saison gleich der erste Klassierungskampf auf dem Programm. Urdorf, als Sechster im Tableau, empfing die Furttaler, die vor der Partie noch drei Punkte Vorsprung auf die Limmattaler aufwiesen und damit den fünften Rang innehatten.



Die Erinnerungen an das Hinspiel waren aus Urdorfer Sicht positiv. Damals setzte man sich mit einem 2:3‑Auswärtserfolg durch. Auch die Formkurve sprach vor dem Rückspiel klar für das Heimteam. Ein Faktor, der diesem Duell zusätzliche Würze verlieh und die Ausgangslage eng, aber vielversprechend machte.





Das Spiel versprach Spannung, doch am Ende wurde es ein einseitiger Abend. Urdorf musste sich mit einem deutlich mit 1:5 geschlagen geben. Regensdorf baut mit dem Sieg seinen Vorsprung auf den direkten Tabellennachbarn auf sechs Punkte aus und setzt im Kampf um die Plätze in der oberen Tabellenhälfte ein markantes Ausrufezeichen.



