Regensdorf fegt Horgen weg - Adliswil und Höngg 2 mit halber Miete

Adliswil siegt bei Nachbar Red Star 2 mit 2:1 und Höngg 2 bodigt Wiedikon 1:0, was bereits eine Vorentscheidung im Abstiegskampf gewesen sein könnte. Die formstarken Zürich City, Oetwil-Geroldswil, Regensdorf und Urdorf setzen sich mit Siegen vom Rest ab. Oerlikon/Polizei kassiert im Kellerduell gegen YF Juventus 2 tief in der Nachspielzeit den Nackenschlag und steckt damit immer tiefer im Sumpf.

In der 64. Minute sorgte dann mit Soares ein weiterer City-Routinier für die erneute Führung des Favoriten. Und nach 85 Zeigerumdrehungen war Mergim Bajrami, einen Tag nach seinem 25. Geburtstag, für die Entscheidung zuständig. Wädenswil rutscht damit in die untere Tabellenhälfte ab.

Zürich City weiterhin stilsicher Tabellenführer Zürich City siegt auch bei Wädenswil 3:1 und wird seiner Rolle weiterhin gerecht. Nach 37 Minuten brachte Gäste-Captain Sow den Leader in Führung. Wädenswil konnte dann aber tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Marc Betschart noch ausgleichen.

Oetwil-Geroldswil bleibt in Tuchfühlung

Unterstrass führte bei Oetwil-Geroldswil lange Zeit, musste sich dann aber doch 1:2 geschlagen geben. Bereits in der 10. Minute schoss der 18-jährige Yosef Unterstrass in Führung, nachdem FCOG-Torhüter Zbinden bereits kurz zuvor in extremis retten musste.

Nach einer guten Stunde verwertete Pereira einen Elfmeter und erzielte damit mit seinem 16. Saisontor den Ausgleich. Der Topskorer war dann auch beim Siegtreffer beteiligt, als er sich an der Grundlinie durchsetzte und Mukinisa anspielte, welcher sicher abschloss. Die Limmattaler müssen weiterhin auf einen "Hänger" von Zürich City hoffen.