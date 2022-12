Regensburgs Topturniere in der Halle fallen aus Stadtmeisterschaft und Lappersdorfer Hallenspektakel finden auch nach der Corona-Zwangspause nicht statt: Die Hintergründe

Das Hallenspektakel in Lappersdorf beinhaltete seit der Erstaustragung im Jahr 1992 stets einen Pool der besten Mannschaften aus ganz Ostbayern. Kaum ein Turnier in der Region wies über die Jahre solch eine Strahlkraft auf wie an Weihnachten der Aicher-Cup (vormals Nobilis-Cup). Die letzten beiden Auflagen entschied der Gastgeber aus der Landesliga vom TSV Kareth-Lappersdorf für sich – seine ersten Triumphe überhaupt beim hauseigenen Turnier. Dann funkte Corona dazwischen.



Nach der langen Zwangspause scheint das „Feuer erloschen“. Die Ausrichter taten alles, um wieder ein attraktives Teilnehmerfeld auf die Beine zu stellen. Ohne Erfolg. Schlussendlich sagten zu viele der angefragten Vereine ab, so dass man sich dazu entschloss, das Turnier ganz abzublasen. „Leider haben auch wir feststellen müssen, dass der Hallenfußball deutlich an Stellenwert verloren hat“, wirkt Matthias Bösl, der Trainer des Karether Landesligateams, gefrustet. Die Konsequenz: „Wir hätten von der sportlichen Klasse her kein Teilnehmerfeld bewerkstelligen können, das den Anspruch des Sponsors sowie der Dotierung des Turniers gerecht wird.“ Und so findet das Hallenevent zum ersten Mal seit dem Debüt 1992 – Corona mal ausgeklammert – nicht statt. Womöglich rollt in der Lappersdorfer Gemeindehalle diesen Winter dennoch der Ball. Momentan laufen die Planungen für ein anderes attraktives Event.



Derweil wurden auch die Pläne nach einer Wieder-Austragung der Regensburger Hallenstadtmeisterschaft auf Eis gelegt. Die Vereine bekamen keine Einladungen zugesendet. Normalerweise rittern an zwei Turniertagen Mitte Dezember insgesamt rund 20 Teams aus dem Stadtgebiet um die Krone. Am öftesten holte sich bislang der SSV Jahn, meist mit seiner zweiten Mannschaft, den Siegerpokal. Heuer ruht der Ball. Warum, dazu gab es aus dem Sportamt Regensburg auf Nachfrage (noch) keine Rückmeldung.



Hört man sich aber bei den Vereinen um, ist das Interesse am Kampf um die Stadtmeisterkrone gering. Manche Vereine finden die Nichtaustragung schade, während die meisten es achselzuckend zur Kenntnis nehmen. Auch an den nach Futsal-Regeln ausgetragenen Kreismeisterschaften des Verbandes will kaum einer teilnehmen. Im Kreis Regensburg etwa flatterten lediglich 13 Anmeldungen herein. Der Trend scheint also in die Richtung zu gehen, dass die Spieler in den Wintermonaten mal komplett ihre Füße hochlegen möchten. Zumindest im Regensburger Raum.



In der Umgebung müssen Fans dennoch nicht komplett auf den Hallenfußball verzichten. So findet etwa das stimmungsvolle Kelheimer Hallenturnier im kommenden Januar wieder statt. Und in der Nordoberpfalz scheint das Interesse ungebrochen, so rollt u. a. beim „Ziegler Group Karriere-Cup“ in Weiden und dem „Simpl Hallen Masters“ in Auerbach der Ball. Es sind jeweils viele höherklassige Mannschaften am Start.