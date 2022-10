Regensburger Zwischenbilanz: 6 Spiele ungeschlagen, 2 Siege in Folge

Zu Beginn der Partie zeigten die SC Mädels sofort viel Biss und Willen. Es wurde druckvoll nach vorne gespielt und bereits in der 8. Minute schloss Anna Biebl mit dem 2. Ball nach einer Standardsituation technisch gekonnt zum 0:1 ab. Nur zwei Minuten später profitierte Anhausen jedoch davon, dass die Regensburgerinnen ihren Gegnerinnen im Mittelfeld zu viel Platz ließen und Lotta Edelmann glich in Spielminute 10 zum 1:1 aus.

Bereits drei Mal konnte in der laufenden Spielzeit eine Führung nicht über die 90 Minuten gehalten werden. Gegen Thenried klappte es am 6. Spieltag erstmalig und auf eine spielerisch und taktisch überzeugende Art und Weise. Bei den Damen des SSV Anhausen waren für einen Dreier heute andere Qualitäten erforderlich.

Nach dem Erfolg am vergangenen Wochenende gegen den SV Thenried, sollte am heutigen Samstagnachmittag gegen den SSV Anhausen nachgelegt und der Anschluss zur Tabellenspitze hergestellt werden.

Der direkte Ausgleich beeindruckte die SC Regensburg Frauen durchaus, wurden dadurch doch die häufig verspielten Führungen in den vergangenen Matches in Erinnerung gerufen. Das Spiel der Regensburgerinnen verlor spürbar an Überzeugung und Kombinationsfreude, an deren Stelle etwas mehr Hektik im Spielaufbau trat.

Es dauerte fast zwanzig Minuten, bis sich die Sportclub Mädels wieder gefangen und die Ordnung auf dem Platz wiederhergestellt hatten. Spielführerin Magdalena Biersack, die ein unglaubliches Laufpensum an den Tag legte, brachte Regensburg in der 28. Minute mit 1:2 wieder in Führung.

Bis zur Halbzeitpause passierte nicht mehr viel: Der SC kontrollierte das Spiel, Vorstöße der Anhauserinnen konnten frühzeitig gestört oder sicher abgelaufen werden.

In der zweiten Halbzeit sahen etwa 40 Zuschauer*innen ein Spiel, in dem Anhausen weiterhin (zu) viel Platz in Spielaufbau zugestanden bekam und die Regensburgerinnen im Spielaufbau zuweilen die Hektik nicht ablegen konnten. Beide Teams hatten in dieser Phase ähnliche Spielanteile und auf beiden Seiten wurden Möglichkeiten erspielt, die aber nicht zwingend genug vorgetragen wurden.

Aus Regensburger Sicht gelang es sehr gut, die Führung nun nicht mehr ernsthaft zu gefährden, den Ball in der gegnerischen Hälfte festzumachen und auch noch zu Abschlusschancen zu gelangen.

Obwohl der Sportclub nicht in optimaler Besetzung auflaufen konnte, führte das phasenweise gute Spiel aber vor allem viel Einsatz und Kampf zum 1:2-Erfolg gegen den SSV Anhausen und gleichzeitig zum wichtigen Pflichtsieg. In der Tabelle der Landesliga Süd befindet sich der SC Regensburg nun punktgleich mit dem Dritten Passau auf einem guten vierten Rang.

Am kommenden Sonntag, den 23.10.2022 ist der TSV Gilching/Argelsried in der Alfons-Auer-Straße in Regensburg zu Gast, der nach anfänglich 3 Siegen zuletzt 3 Niederlagen verkraften musste und morgen gegen Geratskirchen ein richtungsweisendes Spiel vor der Brust hat.