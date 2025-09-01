Regensburger versucht sein Glück in der Regionalliga Südwest

In Ulm hatte Kudala schlussendlich keine Perspektive mehr gesehen. Insgesamt brachte es der Rechtsfuß in eineinhalb Jahren bei den Spatzen auf lediglich vier Einsätze in der 3. Liga sowie auf weitere vier Spiele im wfv-Pokal. In der vergangenen Frühjahresrunde war Kudala bereits an den 1. FC Schweinfurt 05 ausgeliehen. Mit den Franken feierte er den Aufstieg in die 3. Liga. Dennoch bekam er auch hier nicht die nötige Spielpraxis. Drei Mal kam er in der Regionalliga Bayern zum Einsatz.



Mit dem Wechsel zum ambitionierten Viertligisten SGV Freiberg erhofft sich der frühere Jugendspieler des SSV Jahn Regensburg, des FC Augsburg und des VfB Stuttgart vor allem eins: mehr Spielzeit, um seiner Karriere wieder Schwung zu verleihen. Die Regionalliga Südwest kennt Kudala bereits gut. Und zwar aus seiner Zeit bei der Suttgarter U21 (60 Spiele). Bei der neuen Mannschaft trifft er mit Christian Schmidt auf einen weiteren Ex-Spieler des SSV Jahn. Der 23-jährige Offensivmann war vor wenigen Wochen von Regensburg nach Freiberg gewechselt.



Ulms Geschäftsführer Markus Thiele erklärt: „Der Wechsel ist für alle Seiten die beste Lösung. Julian konnte bei uns nicht die Spielzeit bekommen, die er sich wünscht und die für seine Entwicklung wichtig ist. Wir sind froh, dass wir gemeinsam diesen Schritt gehen können und wünschen Julian für seine Zukunft alles Gute.“



In Freiberg freut man sich über die Verpflichtung des gebürtigen Oberpfälzers, so tut Sportlicher Leiter Mario Estasi kund: „Wir haben Julian schon länger im Visier und seine Entwicklung intensiv verfolgt. Bereits in seiner Zeit beim VfB Stuttgart II hat er gezeigt, wie schwer er zu bespielen ist. Nach dem Abgang von Aris Malaj war es unser Ziel, die rechte Seite qualitativ stark zu besetzen – und das ist uns mit Julian gelungen."

