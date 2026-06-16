Regensburger Totopokal: 1. und 2. Runde ausgelost

Auch die Pokalsaison wirft bereits ihren Schatten voraus. Im Fußballkreis Regensburg wurde am Montagabend die 1. Runde und die 2. Runde des Toto-Pokals ausgelost. „Es haben sich 63 Vereine zum Toto-Pokal angemeldet, weswegen ein Verein mit Freilos in die nächste Runde kommt (FC Oberhinkofen). Die erste Runde findet am Mittwoch, den 1. Juli statt. In gegenseitiger Absprache kann natürlich auch auf einen anderen Wochentag gewechselt werden. Die zweite Runde ist für Mittwoch, den 8. Juli terminiert“, teilt Kreisspielleiter Mike Koriath mit. Die teilnehmenden Bezirksligisten steigen erneut direkt in Runde 1 ins Geschehen ein. Die Auslosung der 3. Runde (Achtelfinale) findet bei einem Zweitrunden-Match statt. Fest steht schon jetzt, dass es einen neuen Titelträger geben wird. Titelverteidiger SV Wenzenbach darf als Neu-Landesligist nämlich nicht am Kreispokal teilnehmen. Folgende Paarungen kamen zustande:
Spiel 1: SpVgg Illkofen - FC Thalmassing
Spiel 2: 1. FC Beilngries - FC Pielenhofen-Adlersberg
Spiel 3: (SG) Mötzing/Sünching II - SV Harting
Spiel 4: SV Sanding - SV Pfatter
Spiel 5: (SG) Diesenbach/Regenstauf II - ASV Undorf
Spiel 6: SpVgg Willenhofen-Herrnried - SV Lupburg
Spiel 7: DJK Sportbund Regensburg - Serbischer Club-Donau Regensburg
Spiel 8: ESV 1927 Regensburg - SpVgg Stadtamhof Rgbg
Spiel 9: TSG Laaber - SG Oberndorf/Matting
Spiel 10: SC Lorenzen - TV Riedenburg
Spiel 11: SC Endorf - SG Hohenschambach
Spiel 12: SV Sallern Regensburg - Freier TuS Regensburg
Spiel 13: TV Barbing - SC Regensburg
Spiel 14: SV Hörmannsdorf - SV Türk Genclik Regensburg
Spiel 15: DJK Altenthann - ASV Holzheim a. Forst
Spiel 16: (SG) VfB/BSC Regensburg II - SV Obertraubling
Spiel 17: SV Zeitlarn - FSV Steinsberg
Spiel 18: Freilos: FC Oberhinkofen
Spiel 19: TV Geisling - VfB Bach/Donau
Spiel 20: Peisinger SC - FC Viehhausen
Spiel 21: TSV Pettenreuth - SV Burgweinting Rgbg.
Spiel 22: (SG) Romania Rgb/Regendorf - VfR Regensburg
Spiel 23: SV Sulzbach/Donau - FC Kosova Regensburg
Spiel 24: Regensburger Turnerschaft - FSV Prüfening
Spiel 25: (SG) Aufhausen/Pfakofen/Wallkofen - SG Walhalla Regensburg
Spiel 26: ATSV Kallmünz - (SG) Oberpfraundorf/Hohenfels
Spiel 27: DJK SV Keilberg Rgbg. - BSC Regensburg
Spiel 28: TSV Neutraubling - SV Leonberg
Spiel 29: SV Aichkirchen - SpVgg Ziegetsdorf Regensburg
Spiel 30: (SG) Schwabelweis/Nord - TSV Großberg
Spiel 31: (SG) Duggendorf/Pielenhofen II - TSV Beratzhausen
Spiel 32: SpVgg Hofdorf-Kiefenholz - TSV Alteglofsheim
Sieger 1 - Sieger 17
Sieger 2 - Sieger 18
Sieger 3 - Sieger 19
Sieger 4 - Sieger 20
Sieger 5 - Sieger 21
Sieger 6 - Sieger 22
Sieger 7 - Sieger 23
Sieger 8 - Sieger 24
Sieger 9 - Sieger 25
Sieger 10 - Sieger 26
Sieger 11 - Sieger 27
Sieger 12 - Sieger 28
Sieger 13 - Sieger 29
Sieger 14 - Sieger 30
Sieger 15 - Sieger 31
Sieger 16 - Sieger 32