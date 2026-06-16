Regensburger Totopokal: 1. und 2. Runde ausgelost

Wer wird Nachfolger des amtierenden Pokalsiegers SV Wenzenbach? – Foto: Walter Keller

Auch die Pokalsaison wirft bereits ihren Schatten voraus. Im Fußballkreis Regensburg wurde am Montagabend die 1. Runde und die 2. Runde des Toto-Pokals ausgelost. „Es haben sich 63 Vereine zum Toto-Pokal angemeldet, weswegen ein Verein mit Freilos in die nächste Runde kommt (FC Oberhinkofen). Die erste Runde findet am Mittwoch, den 1. Juli statt. In gegenseitiger Absprache kann natürlich auch auf einen anderen Wochentag gewechselt werden. Die zweite Runde ist für Mittwoch, den 8. Juli terminiert“, teilt Kreisspielleiter Mike Koriath mit. Die teilnehmenden Bezirksligisten steigen erneut direkt in Runde 1 ins Geschehen ein. Die Auslosung der 3. Runde (Achtelfinale) findet bei einem Zweitrunden-Match statt. Fest steht schon jetzt, dass es einen neuen Titelträger geben wird. Titelverteidiger SV Wenzenbach darf als Neu-Landesligist nämlich nicht am Kreispokal teilnehmen. Folgende Paarungen kamen zustande:

1. Runde

Spiel 1: SpVgg Illkofen - FC Thalmassing

Spiel 2: 1. FC Beilngries - FC Pielenhofen-Adlersberg

Spiel 3: (SG) Mötzing/Sünching II - SV Harting

Spiel 4: SV Sanding - SV Pfatter

Spiel 5: (SG) Diesenbach/Regenstauf II - ASV Undorf

Spiel 6: SpVgg Willenhofen-Herrnried - SV Lupburg

Spiel 7: DJK Sportbund Regensburg - Serbischer Club-Donau Regensburg

Spiel 8: ESV 1927 Regensburg - SpVgg Stadtamhof Rgbg

Spiel 9: TSG Laaber - SG Oberndorf/Matting

Spiel 10: SC Lorenzen - TV Riedenburg

Spiel 11: SC Endorf - SG Hohenschambach

Spiel 12: SV Sallern Regensburg - Freier TuS Regensburg

Spiel 13: TV Barbing - SC Regensburg

Spiel 14: SV Hörmannsdorf - SV Türk Genclik Regensburg

Spiel 15: DJK Altenthann - ASV Holzheim a. Forst

Spiel 16: (SG) VfB/BSC Regensburg II - SV Obertraubling

Spiel 17: SV Zeitlarn - FSV Steinsberg

Spiel 18: Freilos: FC Oberhinkofen

Spiel 19: TV Geisling - VfB Bach/Donau

Spiel 20: Peisinger SC - FC Viehhausen

Spiel 21: TSV Pettenreuth - SV Burgweinting Rgbg.

Spiel 22: (SG) Romania Rgb/Regendorf - VfR Regensburg

Spiel 23: SV Sulzbach/Donau - FC Kosova Regensburg

Spiel 24: Regensburger Turnerschaft - FSV Prüfening

Spiel 25: (SG) Aufhausen/Pfakofen/Wallkofen - SG Walhalla Regensburg

Spiel 26: ATSV Kallmünz - (SG) Oberpfraundorf/Hohenfels

Spiel 27: DJK SV Keilberg Rgbg. - BSC Regensburg

Spiel 28: TSV Neutraubling - SV Leonberg

Spiel 29: SV Aichkirchen - SpVgg Ziegetsdorf Regensburg

Spiel 30: (SG) Schwabelweis/Nord - TSV Großberg

Spiel 31: (SG) Duggendorf/Pielenhofen II - TSV Beratzhausen

Spiel 32: SpVgg Hofdorf-Kiefenholz - TSV Alteglofsheim

2. Runde

Sieger 1 - Sieger 17

Sieger 2 - Sieger 18

Sieger 3 - Sieger 19

Sieger 4 - Sieger 20

Sieger 5 - Sieger 21

Sieger 6 - Sieger 22

Sieger 7 - Sieger 23

Sieger 8 - Sieger 24

Sieger 9 - Sieger 25

Sieger 10 - Sieger 26

Sieger 11 - Sieger 27

Sieger 12 - Sieger 28

Sieger 13 - Sieger 29

Sieger 14 - Sieger 30

Sieger 15 - Sieger 31

Sieger 16 - Sieger 32