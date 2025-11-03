Regensburger Talent unverhofft bei der U17-WM dabei

„Es ist natürlich sehr schade für Natnael. Umso mehr schätze ich seine Ehrlichkeit, uns frühzeitig über seine körperlichen Beschwerden zu informieren. Nach eingehender medizinischer Untersuchung hat er seinen Platz im Kader für einen anderen Spieler freigemacht. Das verdient großen Respekt. Jetzt freuen wir uns sehr auf Ben“, gibt U17-Bundestrainer Marc Meister auf der Homepage des DFB preis.



Für Ben Kieffer ist das natürlich eine tolle Sache. Erst vor wenigen Tagen feierte der 17-Jährige sein Debüt in der Nationalmannschaft. Beim U18-Testspiel gegen Luxemburg wurde er in den ersten 45 Minuten als Innenverteidiger aufgeboten und durfte mit seinen Teamkollegen einen 3:0-Erfolg bejubeln.



Bei Jahn Regensburg durchlief Kieffer seit der U9 alle Nachwuchsmannschaften. Als gerade mal 16-Jähriger feierte er im Dezember 2024 im Heimspiel gegen Darmstadt sein Debüt in der Profimannschaft. Als jüngster Profi-Debütant aller Zeiten hatte er sich damals einen Platz in den Geschichtsbüchern des SSV Jahn gesichert. Es folgten vier weitere Einsätze in der 2. Bundesliga (zweimal Startelf). In der aktuellen Drittligasaison spielt Kieffer bisher allerdings noch keine Rolle. Aufgrund einer Außenbandverletzung im Sprunggelenk musste er länger pausieren. Spielpraxis sammelte der Youngster zuletzt bei der U21 in der Bayernliga Nord. So bald wie möglich soll es klappen mit dem Saisondebüt in der 3. Liga.



Zuvor steht für den Gymnasiasten aber jetzt erstmal das Highlight U17-Weltmeisterschaft im Programm. Das erste WM-Spiel bestreitet die deutsche Mannschaft am morgigen Dienstag (ab 15.45 Uhr) gegen Kolumbien, weitere Gruppengegner sind Nordkorea und El Salvador.