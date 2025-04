Regensburger Schiedsrichter mit 200 Bundesliga-Einsätzen

Zwischen der Saison 2009/2010 und 2012/2013 leitete Beitinger Spiele der 3. Liga. Danach spezialisierte sich der DFB-Schiedsrichter auf die Assistenz in der höchsten deutschen Spielklasse. Sein erstes Spiel als Schiedsrichterassistent absolvierte Beitinger am 30. August 2014 beim Spiel Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim. Ein Highlight-Spiel seiner bisherigen Karriere war sicherlich das DFB-Pokalfinale in der Saison 2016/2017 zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Dieses gewann der BVB im ausverkauften Berliner Olympiastadion mit 2:1. Haupt-Referee war Deniz Aytekin.



Es gab viele Höhen, aber auch Tiefen in seiner bisherigen Schiedsrichter-Karriere. Auch ans Aufhören dachte der Regensburger, der von Beruf Großhandelskaufmann ist, schon. Seit der Saison 2018/2019 ist Beitinger außerdem FIFA-Schiedsrichterassistent und kommt seitdem auch bei internationalen Spielen zum Einsatz. Am vergangenen Wochenende nun feierte er seinen 200. Einsatz in der ersten Bundesliga. Und zwar als Schiedsrichterassistent beim Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg.



Thomas Graml, der BFV-Bezirksvorsitzende der Oberpfalz, ließ es sich nicht nehmen, Eduard Beitinger persönlich zu gratulieren: „Der Fußballbezirk Oberpfalz ist stolz, solch einen anerkannten Schiedsrichter in den eigenen Reihen zu haben. Wir wünschen Dir alles Gute und viele weitere erfolgreiche Spiele auf dem höchsten Niveau. Herzlichen Glückwunsch zu Deinem Jubiläum!“